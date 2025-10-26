Multas de hasta 250.000 euros por construir un acceso ilegal en una carretera autonómica

En la Galicia del «ti vai facendo» para iniciar la construcción de galpones, garajes, cierres o incluso casas sin tener todavía la pertinente licencia municipal de obras, también está la de construir uno mismo el acceso a una carretera, sin disponer de la autorización correspondiente, para entrar al solar de la vivienda, a una finca o a una nave. Pero esta acción será en adelante perseguida específicamente y estará penalizada con sanciones de hasta 250.000 euros.

Para ello, la Xunta modificará la Lei de Estradas para tipificar singularmente este comportamiento, tanto por establecer un acceso ilegal en alguna de las 463 carreteras autonómicas en servicio como por incumplir las condiciones en caso de contar con el permiso.

Esto no está regulado específicamente en la ley. Estas actuaciones se podrían encuadrar, en todo caso, en el artículo que considera como infracción las «obras, instalaciones, usos o actuaciones no permitidas en la zona de dominio público de la carretera o incumpliendo alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas cuando, en este último caso, no fuere posible su legalización posterior».

Sin embargo, ahora lo hará y lo tipificará como infracción. Tendrá la consideración de «grave» cuando se construya un acceso o se modifiquen los usos o características de los existentes sin las autorizaciones requeridas o incumpliendo las condiciones impuestas, pero con la salvedad que posteriormente pueda ser legalizada la intervención en su totalidad. En este caso, la sanción que recogerá la ley con su nueva modificación será de 2.501 a 10.000 euros.

Pero la multa arrancará en los 10.001 euros y podrá alcanzar los 250.000 cuando estos accesos o modificaciones se haga de forma no permitida o incumpliendo las prescripciones de las autorizaciones de tal manera que no resulte posible legalizar esas obras, ya que será infracción "muy grave".

La red de carreteras autonómicas la componen 4.482 kilómetros repartidos en 463 vías, siendo A Coruña, con 1.710, la provincia con más kilómetros. En Pontevedra hay 1.277.