El Centro de Protonterapia entra en la fase decisiva: instalación del acelerador

Año y medio después de comenzarse las obras y con dos búnkeres ya erigidos junto al Hospital Clínico compostelano, el Centro de Protonterapia de Galicia entra en la fase decisiva con la instalación del acelerador, el primero de la sanidad pública de España. A Santiago han llegado 12 contenedores con el material necesario para colocar el acelerador, que ya está listo en Bélgica para ser enviado a Galicia.

El proyecto es uno de los mayores hitos en medicina oncológica de precisión y el que se encuentra en un estado más avanzado de los nueve proyectos del sistema nacional de salud, con la previsión de su puesta en marcha en el tercer trimestre del próximo año para atender a pacientes de Galicia, Asturias, Castilla y León y norte de Portugal. La protonterapia es una modalidad especial de radioterapia que emplea un haz de protones que permiten, en determinados casos, impartir la dosis de radiación adaptándose mejor a la zona de tratamiento y disminuir los efectos adversos.

La infraestructura está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Galicia Feder 2021-2027. El Gobierno gallego destina casi 20 millones a un proyecto para incorporar la protonterapia en su cartera de servicios que se complementa con la equipación aportada por la Fundación Amancio Ortega, con una inversión de 45,5 millones de euros.