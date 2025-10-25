La Xunta regula el marcado para dar seguridad y agilidad
Continúa exenta la venta a domicilio y en mercado
La Xunta remitió al Consultivo un decreto, para aprobar antes de final de año, que regulará todos los aspectos relativos al marcado de huevos, con el fin de adaptarse al nuevo marco legal de España y Europa. La norma regulará «todo lo relativo al marcado, los códigos, las autorizaciones y las excepciones», explican desde la Consellería do Medio Rural.
La principal novedad es que se permite, previa autorización, el marcado de huevos en centros de embalaje y no solo en las granjas, lo que según la Xunta supone «una mayor garantía para el consumidor y una mayor seguridad jurídica», al tiempo que se «agiliza» la comercialización. Así, aunque la mayoría de granjas grandes ya etiquetan sus huevos, a las más pequeñas no les compensa realizar este trabajo, por lo que se podrá hacer en un centro de embalaje externo, explican. Aunque la práctica ya existe, se hace con cierta provisionalidad, y el objetivo es darle seguridad legal.
El decreto de Medio Rural, de 28 artículos, también regula las excepciones al marcado de huevos, algo relevante en Galicia por el elevado peso de las explotaciones familiares y la venta directa. Por ello, no se exige marcado a los huevos vendidos directamente al consumidor final por parte del productor en la explotación o en la venta a domicilio. Del mismo modo, tampoco si la venta es en un mercado público local o una feria, aunque en este caso deben cumplir dos requisitos: que sean explotaciones de menos de 50 gallinas y que figuren visibles los datos del productor y la granja.
