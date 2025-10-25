El TSXG rechaza suspender la tasa turística de A Coruña pese al recurso del sector

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechaza la suspensión cautelar de la tasa turística de A Coruña, solicitada por la Asociación Empresarial de Hospedaje (Hospeco), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Corunna Cruise Terminal. Estos colectivos pedían paralizar la aplicación de la ordenanza aprobada por el ayuntamiento coruñés, recurso que el alto tribunal gallego desestima, al igual que hizo con Santiago.

Las entidades denunciaban irregularidades en la tramitación y un «incumplimiento palmario» por parte del Concello en la elaboración y aprobación de la ordenanza fiscal. Sin embargo, el TSXG sostiene que el riesgo económico no recae sobre los establecimientos, sino sobre los turistas, sujetos pasivos, descartando así un posible daño reputacional. Alude también a la «escasa cuantía» del gravamen —de entre 1 y 2,5 euros– y que ya se aplica en otros lugares sin perjuicios.

El recurso respaldado por un informe de la Universidade de Santiago de Compostela, alegaba que la medida «carece de justificación legal» y que la ciudad «no sufre saturación turística». Hospeco advierte de un posible impacto negativo sobre los pequeños alojamientos y tráfico de cruceros.