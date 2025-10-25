Revolución en el corral: la gripe aviar dispara el precio de los huevos otros 50 céntimos

El huevo es el alimento básico que más se ha encarecido en lo que va de 2025, un 15,9% en España y algo más en Galicia, un 16,7%. Porcentajes muy superiores al alza de 2024 —alrededor del 2%— y que se espera que se dispare todavía más cuando se conozca el IPC de octubre, pues solo en este mes se produjo otro pico histórico que encareció la docena de huevos hasta 50 céntimos. Una situación que constituye toda una revolución en el corral, ya que el sector avícola en Galicia disfrutó en los últimos tiempos en un contexto de cierta estabilidad de producción y de precios.

Sin embargo, a principios de año la explosión de la gripe aviar en Estados Unidos y el norte de Europa sacudió el mercado. Fue en marzo cuando al otro lado del Atlántico comenzó el sacrificio masivo de gallinas para frenar la peste, lo que provocó una psicosis en el mercado yankee, donde llegó a pagarse a euro el huevo. En España, las grandes superficies temieron la fuga de producto nacional al extranjero, seducidos por esos precios, lo que las llevó a pagar más en origen y repercutirlo después en el lineal. El resultado fueron subidas de hasta 42 céntimos la docena para el ciudadano de a pie.

Ahora, en octubre, la historia se repite pero dentro de las fronteras españolas, donde en un mes la gripe aviar obligó a sacrificar la cifra récord de dos millones de gallinas. El efecto en el mercado no se hizo esperar: en lo que va de mes hubo subidas de precio que llegaron al 25% para el consumidor final, hasta 50 céntimos por docena.

Golpe a la hostelería: "Usamos 15 cajas de 15 docenas al día"

Da igual dónde se miren los números, porque los huevos están en precios históricos. Un estudio de Facua confirma ese pico en la segunda semana de este mes con un análisis de los principales puntos de venta. Una docena de huevos L pasó en Mercadona de 2,80 a 3,30 euros; los ecológicos ML en el Hipercor, de 4,99 a 5,19; los camperos LX de Alcampo, de 3,67 a 4,64; y los L de Aldi de 2,80 a 3,30 euros, por citar algunos ejemplos de ese estudio.

Si por ejemplo se analizan los precios que manejan los mayoristas de la Central Agropecuaria de Silleda, más de lo mismo. Lo que en enero se pagaba a 3,13 euros —docena de huevos XL— la semana pasada valía 3,57.

Una realidad que sufren los hogares, pero especialmente grandes consumidores como la hostelería. Carlos Suárez, de La Tita, local emblemático de Santiago especializado en tortillas, constata esa subida "de entre 15 y 20 céntimos" en la docena de huevos este año, algo notable para quien consume "15 cajas de 15 docenas al día". Para entenderse, son 2.700 huevos, por lo que el gasto extra diario rondaría los 50 euros. "Tuvimos que subir algo los precios para los clientes, aunque no nos gusta", confiesa este hostelero, que trata de amortiguar el impacto a través de varios proveedores.

Inquietud en el sector: "Si entra la gripe son seis meses sin producir"

Al sector avícola de puesta en Galicia, vital para muchas zonas del rural, le inquieta este nuevo escenario, especialmente el riesgo de la gripe aviar. De hecho, las granjas parecen un búnker. "Con las medidas de bioseguridad no accede nadie externo e incluso los propios empleados tienen prohibido acercarse a cualquier ave", explican desde O Viso(Arzúa), explotación con 57.000 gallinas en jaula y 2.000 camperas. Confirman esa subida de precio también en origen, pasando en un mes para huevos ML de 1,40 o 1,50 euros la docena a 1,90 más IVA. Sin embargo, eso no significa más rentabilidad, porque los gastos también crecen. "La alimentación subió una babaridad, más de 200 euros la tonelada de pienso en dos años". Una granja de su tamaño consume 40 a la semana, por lo que resulta fácil echar cuentas. "También subió el cartón del envasado, la energía, el transporte y todo lo que implica la burocracia de la administración", lamentan.

Y a todo ello hay que sumarle el coste extra de la bioseguridad para protegerse de la gripe aviar. "Reponer todas las telas antipájaros, meter más personal, más tratamientos...", relata Manuel Casal, productor de El Huevo de la Abuela, con granjas en Melide y Palas con 200.000 gallinas camperas. Una protección que además no garantiza nunca el 100% de seguridad, porque puede pasar un gorrión infectado por allí y causar una hecatombe. "Hay que pensar que si entra la gripe se pierden todas las gallinas y se necesitan seis meses para reponer y volver a producir". Eso explica también la subida de precios, "ya que se busca tener un colchón" para hacer frente a ese posible escenario de cierres y sacrificios y no dejar desabastecido el mercado.

Una subida de precios que muchos coinciden que se mantendrá al menos hasta final de año. Aunque quien sabe si será más allá, porque sobre los huevos se está formando la tormenta perfecta que dispara su precio: hay menos producción por los cierres derivados de la gripe aviar, al tiempo que se incrementa el coste del pienso y el cartón, mientras la demanda de consumo en los hogares no para de crecer—un 16,7% desde 2019—. Y a todo esto se le suma la propia tendencia del sector, que pasa por apostar por las gallinas camperas y la producción en suelo frente a la jaula, que era el sistema más económico pero al que la UE quiere ponerle fecha de caducidad por cuestiones de bienestar animal. "Criar gallinas camperas o en suelo aumenta los costes", ya que para empezar se necesita mucho más espacio y se desperdicia más huevo por rotura o suciedad.

Huevo con un código de Alemania. / CEDIDA

La Xunta regulará el marcado de huevos: más seguridad y agilidad en la venta

La Xunta de Galicia remitió al Consultivo un decreto, que pretende aprobar antes de final de año, que regulará todos los aspectos relativos al marcado de huevos, con el fin de adaptarse al nuevo marco legal de España y Europa. La norma regulará "todo lo relativo al marcado, los códigos, las autorizaciones y las excepciones", explican desde la Consellería do Medio Rural.

La principal novedad es que se permite, previa autorización, el marcado de huevos en centros de embalaje y no solo en las granjas, lo que según la Xunta supone "una mayor garantía para el consumidor y una mayor seguridad jurídica", al tiempo que se "agiliza" la comercialización. Así, aunque la mayoría de granjas grandes ya etiquetan sus huevos, a las más pequeñas no les compensa realizar este trabajo, por lo que se podrá hacer en un centro de embalaje externo, explican. Aunque la práctica ya existe en la actualidad, se hace con cierta dosis de provisionalidad, y el objetivo es darle precisamente seguridad legal a todo ese transporte de huevos y al blindaje de la trazabilidad.

El decreto de Medio Rural, que consta de 28 artículos, también regula las excepciones al marcado de huevos, algo relevante en Galicia por el elevado peso de las explotaciones familiares y la venta directa. Por ello, no se exige marcado a los huevos vendidos directamente al consumidor final por parte del productor en la explotación o en la venta a domicilio. Del mismo modo, tampoco si la venta es en un mercado público local o una feria, aunque en este caso deben cumplir dos requisitos: que sean explotaciones de menos de 50 gallinas y que figuren visibles los datos del productor y la granja.

El sector gallego en cifras 94 granjas de huevos registradas 67 centros envasadores 2.109.576 gallinas 624 millones de huevos al año 52 millones de docenas al año

El marcaje de un código en los huevos es obligatorio en la mayoría de escenarios y aporta información valiosa para el consumidor. Los primeros números indican el proceso de cría de la gallina: ecológico (0), campero (1), suelo (2) o jaula (3). Después hay dos letras que identifican el país, en este caso ES de España (o DE de Alemania en la imagen superior). El resto de dígitos corresponden al ayuntamiento, la provincia y, finalmente, el código que identificaa la granja.