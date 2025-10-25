La gripe aviar dispara el precio de los huevos hasta 50 céntimos en octubre

El huevo es el alimento básico que más se ha encarecido en lo que va de 2025, un 15,9% en España y algo más en Galicia, un 16,7%. Porcentajes muy superiores al alza de 2024 —alrededor del 2%— y que se espera que se dispare todavía más cuando se conozca el IPC de octubre, pues solo en este mes se produjo otro pico histórico que encareció la docena de huevos hasta 50 céntimos. Una situación que constituye toda una revolución en el corral, ya que el sector avícola en Galicia disfrutó en los últimos tiempos en un contexto de cierta estabilidad de producción y de precios.

Sin embargo, a principios de año la explosión de la gripe aviar en Estados Unidos y el norte de Europa sacudió el mercado. Fue en marzo cuando comenzó el sacrificio masivo de gallinas para frenar la peste, lo que provocó una psicosis en el mercado yankee, donde llegó a pagarse a euro el huevo. En España, las grandes superficies temieron la fuga de producto nacional al extranjero, seducidos por esos precios, lo que las llevó a pagar más en origen y repercutirlo después en el lineal. El resultado fueron subidas de hasta 42 céntimos la docena.

Ahora, en octubre, la historia se repite pero dentro de las fronteras españolas, donde en un mes la gripe aviar obligó a sacrificar la cifra récord de dos millones de gallinas. El efecto en el mercado no se hizo esperar: en lo que va de mes hubo subidas de precio que llegaron al 25% para el consumidor final, hasta 50 céntimos por docena.

Impacto en la hostelería

Los huevos están en precios históricos. Un estudio de Facua confirma ese pico en la segunda semana de este mes con un análisis de los principales puntos de venta. Una docena de huevos L pasó en Mercadona de 2,80 a 3,30 euros; los ecológicos ML en el Hipercor, de 4,99 a 5,19; los camperos LX de Alcampo, de 3,67 a 4,64; y los L de Aldi de 2,80 a 3,30 euros, por citar algunos ejemplos de ese estudio.

Si se analizan los precios a mayoristas de la Central Agropecuaria de Silleda, más de lo mismo. Lo que en enero se pagaba a 3,13 euros —docena de huevos XL— la semana pasada valía 3,57.

Una realidad que sufren los hogares, pero especialmente grandes consumidores como la hostelería. Carlos Suárez, de La Tita, local compostelano especializado en tortillas, constata esa subida «de entre 15 y 20 céntimos» en la docena de huevos, algo notable para quien consume «15 cajas de 15 docenas al día» —2.700 huevos—, por lo que el gasto extra diario ronda los 50 euros.

Inquietud en el sector

Al sector avícola de puesta en Galicia, vital para muchas zonas del rural, le inquieta este nuevo escenario, especialmente el riesgo de la gripe aviar. De hecho, las granjas parecen un búnker. «Con las medidas de bioseguridad no accede nadie externo e incluso los propios empleados tienen prohibido acercarse a cualquier ave», explican desde O Viso (Arzúa), explotación con 57.000 gallinas en jaula y 2.000 camperas. Confirman esa subida de precio también en origen, pasando en un mes para huevos ML de 1,40 o 1,50 euros la docena a 1,90 más IVA. Sin embargo, eso no significa más rentabilidad, porque los gastos también crecen. «La alimentación subió una babaridad, más de 200 euros la tonelada de pienso en dos años». Una granja de su tamaño consume 40 a la semana. «También subió el cartón del envasado, la energía, el transporte y todo lo que implica la burocracia de la administración», explican.

Y a todo ello hay que sumarle el coste extra de la bioseguridad para protegerse de la gripe aviar. «Reponer todas las telas antipájaros, meter más personal, más tratamientos...», relata Manuel Casal, productor de El Huevo de la Abuela, con granjas en Melide y Palas con 200.000 camperas. «Hay que pensar que si entra la gripe se pierden todas las gallinas y se necesitan seis meses para reponer y volver a producir». Eso explica también la subida de precios, «ya que se busca tener un colchón» para hacer frente a ese posible escenario de cierres y sacrificios y abastecer el mercado.

Una subida de precios que muchos coinciden que se mantendrá al menos hasta final de año. Aunque quien sabe si será más allá, porque sobre los huevos se está formando la tormenta perfecta que dispara su precio: menos producción por los cierres de la gripe aviar, más coste dle pienso, más demanda de consumo en los hogares —un 16,7% desde 2019— y una tendencia a producir en suelo y no en jaula que encarece el producto.