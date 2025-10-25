Galicia suspende ferias, concursos y certámenes de ganado ante la dermatosis nodular

La Consellería de Medio Rural ha reforzado las medidas ante la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y a partir de este lunes quedan suspendidas todas las ferias, certámenes, subastas, mercados y concentración de ganado en Galicia para proteger a la cabaña ganadera gallega.

Así lo explica el Gobierno autonómico en un comunicado en el que explica que además de suspender esos eventos se prohibirá la entrada en la comunidad gallega de animales procedentes de explotaciones situadas en las zonas declaradas como restringidas a la DNC.

Por su parte, los bovinos que lleguen a Galicia con destino a su sacrificio podrán entrar en la comunidad siempre que sean trasladados directamente a los mataderos.

Estas medidas preventivas entrarán en vigor con la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el próximo lunes y tendrán una vigencia de 21 días, que podrá prorrogarse de acuerdo con la evolución epidemiológica de la enfermedad.

En paralelo, sigue vigente el periodo de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones localizadas fuera de Galicia —con destino a vida—, desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino en la comunidad autónoma.

La totalidad de los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados de forma cautelar durante el mismo periodo de tiempo.

Esta inmovilización afectará a los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales.

Así mismo, se establece como obligatorio desinsectar todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales y todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia.

A pesar del refuerzo en las medidas de prevención y vigilancia, la Consellería de Medio Rural ha lanzado un mensaje de tranquilidad al sector dado que no hay constancia de ningún caso de esta enfermedad en Galicia y tampoco se transmite a las personas.