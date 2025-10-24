Las terapias innovadoras disparan el gasto en farmacia hospitalaria: hasta dos millones por paciente

La Xunta tendrá que hacer frente el próximo año a un mayor esfuerzo económico para pagar la factura farmacéutica en los hospitales. Ya lo advirtió el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, cuando presentó los presupuestos para 2026. Si las cuentas suben un 2 por ciento los gastos corrientes de la Administración autonómica crecen el doble —un 4,4 por ciento— y lo atribuyó principalmente al incremento del coste en farmacia de los hospitales. El Ejecutivo autonómico ha reservado en sus cuentas una partida de 684 millones de euros para asumir este mayor desembolso. Son 72 millones más que los presupuestados en 2025, lo que supone un incremento del 12 por ciento, según detalla la Consellería de Sanidade.

¿Pero a qué se debe este fuerte incremento del gasto farmacéutico hospitalario? Por un lado, está el envejecimiento y el aumento de población con enfermedades crónicas. «Implica un mayor consumo de medicamentos y un incremento de la prescripción de fármacos», según explica el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño. Pero hay otro factor que tiene un peso importante: las innovaciones terapéuticas.

Los avances médicos han permitido incluir en la cartera de servicios tratamientos novedosos que consiguen curar o mejorar la calidad de vida de muchos enfermos, pero esas innovaciones tienen, de momento, un alto precio.

«El Servicio Galego de Saúde está efectuando una fuerte apuesta por la innovación terapéutica. Cada año se introducen tratamientos nuevos con un muy elevado coste por paciente», explican desde Sanidade.

Nuevas terapias

Entre estos tratamientos novedosos están las terapias CAR-T, que consisten en modificar genéticamente un conjunto de glóbulos blancos del paciente para que reconozcan y ataquen las células cancerígenas del cuerpo.

En los últimos años 138 personas han recibido ya estas terapias, lo que ha tenido un coste de 20 millones de euros, es decir, casi 145.000 euros por paciente.

Y la Xunta está dispuesta a seguir apostando por el CAR-T. El pasado 29 de septiembre el Consello de la Xunta autorizó un acuerdo-marco de cuatro años que permitirá tratar a más de 250 pacientes adultos con mieloma múltiple. En este caso el tratamiento tiene un coste de 400.000 euros por persona y el valor estimado del contrato ronda los 100 millones de euros.

Pero hay más ejemplos. Este mismo año se autorizó también una inversión de 15,6 millones de euros en la compra de los primeros medicamentos de terapia génica para el tratamiento de la hemofilia B, un trastorno hemorrágico hereditario que se debe a la deficiencia del factor IX de coagulación y provoca que la sangre no coagule adecuadamente, lo que resulta en un sangrado prolongado o espontáneo.

La previsión de la Consellería de Sanidade es que esta terapia génica pueda beneficiar a ocho pacientes en Galicia con un coste aproximado de dos millones de euros por persona.

Recetas

Estas modernas terapias absorben, por lo tanto, buena parte del nuevo gasto previsto por la Xunta para el próximo año. Pero no solo aumenta la factura farmacéutica hospitalaria. El desembolso en recetas dispensadas en farmacias también crece, aunque no de manera tan elevada.

Los presupuestos de la Consellería de Sanidade reservan 929,6 millones de euros para la factura farmacéutica de prescripciones en Primaria. Son 45 millones más que este año, cuando la partida disponible era de 884,5 millones. Es decir, el incremento se sitúa en el 5 por ciento, menos de la mitad del aumento que se registra en la factura hospitalaria.

En conjunto, el coste en medicinas y terapias que tendrá que asumir el Sergas el próximo año suma 1.613 millones de euros. Son 117 millones más que en 2025. La factura farmacéutica absorbe un tercio del presupuesto de la Consellería de Sanidade, que dispondrá el próximo año de 5.457 millones de euros.

Y estas son las previsiones presupuestarias. Normalmente a lo largo del año se realizan modificaciones en las cuentas para ampliar crédito pues las partidas destinadas a farmacia suelen quedarse cortas.