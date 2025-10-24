«¿Quién quiere ser inmortal? La clave es vivir sano hasta el final»

¿Estamos los humanos todavía muy lejos de la inmortalidad?

Ana María Cuervo: No creo que nuestro objetivo sea la inmortalidad, por lo menos para la ciencia. No queremos que la gente viva muchísimos años, sino que esté sana. No tiene sentido eliminar el envejecimiento cuando tendría que ser la mejor época vital. Lo que nos preocupan son las enfermedades que nos achacan al hacernos mayores. Así que nuestra investigación no es para la eterna juventud, sino para tener buena salud hasta el final.

Isabel Fariñas: Yo creo que no es posible desde un punto de vista científico, pero... ¿quién quiere ser inmortal? Lo que queremos es vivir bien y si es posible, bastante tiempo, pero la inmortalidad es un debate más filosófico que científico.

La ciencia investiga para ganar años sin perder calidad de vida. ¿Dónde está la clave?

A.M.C: No envejecemos por una única causa sino que se identificaron más de una docena de procesos que intervienen en esa pérdida de funciones. Si podemos modificarlos, envejeceremos de forma más saludable. Ahí es donde hablamos de telómeros, mitocondria o, como es mi caso, de la limpieza y reciclaje de células. La idea es ver qué falla en cada uno de esos procesos, o en su combinación, para modificarlos.

I.F: El envejecimiento es el proceso más complejo y sistémico del cuerpo y nos resulta difícil definir sus mecanismos. Sabíamos que había mecanismos moleculares implicados, hasta que un día, estudiando un nematodo, que es un gusanito, vimos que cuando había algunos genes alterados en ellos eran más longevos. Ahí aprendimos dos cosas: que puede haber genes implicados en el envejecimiento y, sobre todo, que los gusanos longevos se mantenían jóvenes más tiempo. Eso cambió el paradigma en sociedad y ciencia: si muchas enfermedades aumentan su incidencia con la edad, en lugar de trabajar para solucionar esas enfermedades podemos trabajar en rejuvenecernos, lo que retrasará esas patologías. Así que se trabaja en esa línea de rejuvenecer.

Somos capaces de saber por qué se produce el cáncer, pero no tenemos todavía muy claro cómo se produce la muerte de las células. ¿Tenemos al menos pistas?

A.M.C: Sí, tenemos buenas pistas. Aprendimos que el envejecimiento no significa necesariamente la muerte de tus células, sino que a veces es mucho peor que persistan dentro del organismo sin morir, porque empiezan a liberar como toxinas que contaminan y envejecen las células alrededor. Es el proceso de senescencia, como si fueran células zombi que contagian al resto. Ahora hay toda una línea de desarrollo de fármacos destinados a matar a estas células zombi, con buenos resultados en animales.

I.F: Hay pistas, pero no las comprendemos. Parece mentira, porque toda la ciencia mundial trabaja en esto. Las enfermedades neurodegenerativas son muy duras, pero ni sabemos cómo se producen. En parte porque nuestro cerebro es muy plástico y modifica circuitos para mantenerse, así que cuando las enfermedades aparecen ya hemos perdido muchas neuronas. Un paciente que va a la clínica por una falta de coordinación que puede ser parkinson ya ha perdido el 50% de las neuronas del área sin enterarse. Ese es el gran problema: que no sabemos cuándo se inician. Y así es más difícil encontrar la causa.

Una gran revolución médica son los llamados biomarcadores, un análisis para anticiparse a las enfermedades. ¿Es viable para patologías neurodegenerativas?

A.M.C: Es aplicable a casi todas las enfermedades del envejecimiento. Si encontramos biomarcadores que anticipen si vas a tener un envejecimiento rápido, eso nos podría ayudar a anticipar qué tipo de intervención, farmacológica o de hábitos, puede retrasar la aparición de enfermedades. Lo ideal sería que al llegar a los 45 o 50 años hubiese una serie de test, con una gotita de sangre, que analizasen los factores de envejecimiento. No estamos todavía en esa fase, pero hay mucho desarrollo y yo soy muy optimista.

I.F: Esa es la pregunta lógica: ¿Se podría hacer un diagnóstico precoz antes de que se mueran las neuronas? Se está poniendo muchísimo esfuerzo en ello, está evolucionando muy rápido. Primero con los biomarcadores, que se usan para muchas enfermedades, pero en el caso del cerebro hace diez años ni se hablaba de ellos, porque se pensaba que era un territorio inmunoprivilegiado, creencia que cambió hace 15 años. El segundo campo son las técnicas de imagen no invasiva, resonancias y PET que nos puedan decir si en un cerebro sano se producen cambios que puedan indicar algo. Y en tercer lugar, se empieza a mirar si los pacientes con parkinson o alzheimer tuvieron años antes síntomas, como alteraciones del sueño o deterioros leves, para determinar si esas manifestaciones puede dar pistas de un proceso neurodegenerativo: son los síndromes prodrómicos. Estos son los frentes en los que más se trabaja en prevención. Si no, siempre se puede recurrir al llamado reemplazo, que es el trasplante de células; o a los fármacos biomiméticos.

El afán por la eterna juventud empuja a mucha gente a la pseudociencia e incluso se genera un negocio alrededor. ¿Preocupa?

A.M.C: Es importante hablar de eso porque se está desarrollando toda una industria alrededor de ciertos tópicos. Hay que convencer a la población de que lo más importante es estar bien informado y hablar con el médico, porque no todo funciona para todo el mundo. Hay muchas cosas que se lanzan por ahí de las que no se sabe nada, con gente detrás intentando hacer dinero.

I.F: Claro que preocupa, pero es un debate que va más allá del científico: es sociológico, filosófico... Tenemos a un montón de gente haciendo negocio contando trolas por todas partes y vemos que hay casos de gente que incluso deja tratamientos para administrarse cosas sin ninguna validez demostrada.

¿Entrenar el cerebro retrasa el envejecimiento?

A.M.C: Sí, está probado en animales e incluso se hicieron estudios en personas, algunos muy interesantes que demuestran que si usas el cerebro, no lo pierdes. Debemos usarlo de la forma más compleja que se pueda según las posibilidades.

I.F: Tenemos datos epidemiológicos que nos dicen que en las profesiones con una actividad intelectual elevada hay menor incidencia de alzheimer. No quiere decir que sea una causa-consecuencia, pero el dato está ahí. La neurociencia sabe que nuestro cerebro está continuamente cambiando, remodelando circuitos, y eso sucede a lo largo de toda la vida, no solo en la juventud, como se creía. Si ese fenómeno de plasticidad neuronal dura toda la vida, quiere decir que cuanto más ejercites tu cerebro, pues mejor.

¿Qué importancia tiene el sueño? ¿Hay que dormir ocho horas?

A.M.C: Todos los días, igual que limpias tu casa, tienes que limpiar tus células. El organismo es tan listo que lo ha convertido en un sistema de reciclaje, donde todo lo que está roto y no funciona se desintegra en trocitos pequeños que se usan para producir energía o formar nuevos componentes. El cuerpo aprovecha determinados momentos para ese proceso. Si tú tienes un comercio no te pones a limpiar con los clientes en medio, sino cuando bajas la persiana: pues el sueño es eso. Cuando duermes baja la actividad de tus células y hay más limpieza. ¿La duración del sueño? Cada uno, y sobre todo el organismo, sabe lo que necesita. El caso es tener un sueño profundo, eso sí es importante. Sean seis u ocho horas, pero de calidad.

I.F: La importancia del sueño está demostrada. Nuestro cerebro se recupera en la fase más profunda.

¿Envejece mejor un optimista?

A.M.C: Es algo que hemos visto en el Instituto Einstein trabajando con centenarios. El optimismo y la actitud positiva ayudan a manejar el estrés, a ser proactivo, a socializar...

I.F: No sé si hay datos, pero observacionalmente tenemos esa idea, porque el optimismo también es una actitud vital. No sabemos si es mejor ser optimista o no, pero por si acaso mejor serlo, porque ayuda a tu cerebro y al de los que te rodean.