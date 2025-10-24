Medio Rural pone en cuarentena a todas las granjas que incorporen vacas foráneas

La Consellería do Medio Rural ha decidido actuar para blindar Galicia ante la dermatosis nodular contagiosa y proteger al ganado vacuno frente una enfermedad que se ha detectado por primera vez en España hace solo unas pocas semanas y de la que ya se han confirmado al menos 17 focos en Cataluña.

Lo que hará, como principal medida, será someter a una cuarentena de 21 días a todas las explotaciones que incorporen a su ganadería vacas procedentes del extranjero o de cualquier otra parte de España. Durante esas tres semanas, todos los animales tendrán que estar inmovilizados.

Se establece, además, la obligación de desinsectar todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia.

Estas medidas de seguridad tendrán una vigencia de 30 días naturales a partir de hoy y la Xunta decidirá si prorroga las restricciones en función de la evolución epidemiológica.

A pesar de estas reglas preventivas, la Consellería do Medio Rural lanza un mensaje de tranquilidad al sector, con el que se reunirá el próximo lunes para abordar esta situación y resolver dudas, porque a estas alturas no hay constancia de ningún caso en la comunidad.

En Cataluña, esta infección ha obligado ya a sacrificar unas 2.500 vacas.