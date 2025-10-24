Galicia, en el mapa negro de Tráfico con 14 de los 270 tramos más peligrosos de España

Las imprudencias y las negligencias causan siniestros de tráfico, pero la infraestructura también, porque al margen del humano, el estado de la carretera es otro factor riesgo. En España se han identificado 270 tramos de la red convencional como una amenaza para los conductores (14 de ellos en Galicia) y un centenar en autopistas (27 en la AP-9 y la AP-53). En el caso de las carreteras secundarias, estos puntos negros tienen un índice de peligrosidad al menos diez veces superior al de la media nacional (8,2) y en el casos de las vías de peaje, más del doble (4,3), según revela el informe que acaba de publicar el colectivo de Automovilistas Europeos Asociados con datos de la siniestralidad durante el periodo 2019-2023.

Este balance convierte a Galicia en la séptima comunidad con el mayor número de tramos de riesgo: seis en Pontevedra, cuatro en A Coruña, tres en Lugo y uno en Ourense.