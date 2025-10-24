Calvo avisa que la Policía autonómica tendrá que dejar más funciones

La Policía autonómica tiene un déficit de efectivos del 30 por ciento. De las 500 plazas previstas solo trabajan 339 agentes. Esto ha obligado ya a la Xunta a anunciar que retirará los efectivos del servicio de seguridad desplegado en el Parlamento de Galicia y en el complejo administrativo de San Caetano, pero el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, advirtió ayer que la pérdida de funciones no se quedaría ahí. Si el Gobierno no cubre las vacantes se dejarán de prestar más servicios, advierte el Ejecutivo gallego.

«Lo que no podemos es prestar un servicio y no cumplir con las expectativas o garantías del mismo. Por eso hemos decidido que el primer reajuste sea en los efectivos del Parlamento y de San Caetano», argumentó, antes de puntualizar que se recurrirá a la seguridad privada ante la reducción de agentes de la Policía adscrita —aunque no ha concretado el número—.

Según explicó, hubo reuniones y envío de cartas con el Gobierno para negociar la cobertura de vacantes pero advirtió que «tras muchos meses esperando, no hay noticias».

El conselleiro de Presidencia compareció ayer en el Parlamento para detallar los presupuestos de su gabinete para 2026. Son 585 millones e euros. Según avanzó Calvo, la Xunta aprobará en noviembre el anteproyecto de la nueva Ley de Administración Local de Galicia, que modernizará la organización municipal y simplificará la burocracia.

Presidencia reforzará el apoyo a los concellos con 26,5 millones de euros, un 17 por ciento más que este ejercicio. En cuanto al presupuesto para movilidad, se invertirán 195 millones de euros, de los que más de 160 millones están consignados al transporte: 90 millones serán para los buses escolares, con 3.374 rutas que cubren los desplazamientos de 81.000 alumnos. Y 34,7 millones para el interurbano.