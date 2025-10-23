La Xunta retira a sus policías de la vigilancia de su sede y del Parlamento

Parte de los agentes de la Unidad de Policía Adscrita (UPA) que hasta el momento prestaban sus servicios en seguridad del Parlamento de Galicia y en la sede de la Xunta en San Caetano dejarán de hacerlo en las próximas semanas, un «reajuste» del que la Xunta culpa al Ejecutivo central por no «reforzar» la unidad de la Policía autonómica como, de manera reiterada, se le pidió desde Galicia.

En las próximas semanas, y debido a este «reajuste», estos agentes se dedicarán a otras actuaciones en las que trabaja la Policía autonómica, como la protección de las víctimas de violencia machista. Otras tareas que asume la unidad son la protección de menores, prevención e investigación de incendios forestales, medio ambiente o lucha contra el furtivismo.

El Sindicato Unificado de Policía, crítico con la decisión, emitió ayer un comunicado en el que alertaba que implicaría el refuerzo por la vía de la seguridad privada. La seguridad «del máximo órgano de representación de la voluntad ciudadana de Galicia va a estar privatizada», proclaman.

Fuentes de la Xunta confirman el paso y recuerdan que el Ejecutivo gallego lleva tiempo advirtiendo que la «ausencia de respuestas» por parte del Gobierno a sus peticiones para «llegar a un acuerdo consensuado que permita completar» la plantilla de la Policía adscrita obligaría a «tomar decisiones». Antes del verano, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, le recordó por carta al Gobierno central que, «ante la falta de pronunciamiento, de no resolverse dicha situación, la Xunta se vería en la obligación de hacer reajustes».

Reuniones previas no fructificaron. El presidente gallego, Alfonso Rueda, y otros dirigentes han cuestionado que, mientras en Galicia no se completa una plantilla con un déficit de 155 agentes, se comprometía la ampliación para Cataluña «de hasta 25.000 mossos en 2030», informa Europa Press.