La Xunta duda de que el Gobierno llegue a aplicar las ayudas para los enfermos de ELA

La conselleira de Política Social, Fabiola García, expresó ayer sus dudas ante la aplicación el real decreto-ley para dotar con 500 millones de euros la ley ELA y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), ya que, insistió, tiene «experiencia suficiente para desconfiar».

En respuesta a una pregunta del PP en el Parlamento, García dijo además que si el anuncio «es real tenía que haber llegado un año antes» ya que la norma lleva ese tiempo aprobada, mientras los enfermos también siguen esperando «el crédito anunciado de 10 millones de euros» comprometido por el Ejecutivo estatal «pero de los que meses después no sabemos absolutamente nada».

Ahora, los enfermos tampoco saben «cuánto tendrán que esperar para recibir las ayudas» pese a que hay miles de personas que murieron esperando las ayudas anteriores.

El real decreto aprobado el martes en el Consejo de Ministros establece una prestación de hasta 10.000 euros al mes para los casos más graves de ELA, de los que el 50% tendrá que ser financiado por el Gobierno central y la otra mitad, por la comunidad autónoma de residencia del paciente. En todo caso, la norma tiene que pasar por el Congreso para ser validada definitivamente.

La conselleira también cargó contra la falta de diálogo con las comunidades autónomas en una estrategia «repetida» por el Gobierno que «consiste en aprobar medidas para sobrecargar» a las autonomías pero «sin aportar la financiación necesaria».

Frente a ello, reivindicó las ayudas para este colectivo al que la Xunta incluyó en sus deducciones fiscales para el año 2026 porque los enfermos de ELA «lo que quieren son hechos y ayudas reales».

Por otro lado, la conselleira también defendió el respaldo de la Xunta a las entidades sin ánimo de lucro que apoyan a personas con discapacidad intelectual frente a las críticas del PSdeG dado que la parlamentaria Silvia Longueira ha puesto el foco en las dificultades que estas asociaciones tienen para prestar su servicio.