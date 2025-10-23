Xunta y BNG, contra el PSOE por el giro ante el traspaso de la AP-9: «Decepción e hipocresía»

Si la unidad de acción de PP, PSOE y BNG en defensa del traspaso a Galicia de la AP-9 nunca se mostró sólida en cuanto la reivindicación salía de la comunidad, ya ha saltado por los aires definitivamente, otra vez. Populares, nacionalistas y Xunta arremetieron este jueves contra los socialistas por su giro de 180 grados dado en el Congreso de los Diputados, con motivo de la presentación de enmiendas —que reflejan la postura del Gobierno central—, a la propuesta unánime del Parlamento gallego de reclamar la titularidad de la autopista.

El PSOE modifica totalmente la iniciativa al rechazar el traspaso de la titularidad y plantear solo una cesión limitada de competencias para la gestión de la vía, con el argumento de que así se garantizan las bonificaciones al peaje.

Por parte de la Xunta, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, expresó su «enorme decepción» por el hecho de que el PSOE esquive la petición consensuada del Parlamento. «Después de tenerla bloqueada durante casi 500 días en el Congreso, nos enteramos de que solo quiere hacer algo que no es lo que pedimos los tres grupos políticos», se quejó.

Lamentó además que «el presidente del club de fans de Pedro Sánchez, el señor Besteiro, tenga tan poco peso dentro de su partido». «Como le decimos en muchas ocasiones, ser el presidente del mejor club de fans de toda España no conlleva ningún tipo de trato de favor», ironizó.

A pesar de las críticas, Diego Calvo pidió a los socialistas que recapaciten durante la tramitación de la ley sobre la AP-9, que ahora inicia su periplo en comisión antes del volver al pleno del Congreso y pasar por el Senado.

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, sostiene que se trata de un «boicot» a Galicia y que el PSOE practica el doble discurso.

Nueva redacción de una vieja demanda

Por el BNG, su diputado en el Congreso, Néstor Rego, calificó de «hipócrita» la postura del PSOE y le solicitó que retire las enmiendas que dejan sin contenido la reivindicación del Parlamento autonómico. El nacionalista ve la nueva redacción propuesta por los socialistas como «una muestra de cómo los partidos estatales dicen una cosa en Galicia y la contraria en Madrid».

Lamentó además que, «una vez más, el partido que gobierna en el Estado vuelve a hurtar la voluntad popular gallega»; algo que ya «pasó con el PP y está pasando con el PSOE», que no cumple así con el acuerdo de investidura firmado con el BNG, que no renuncia a conseguir una AP-9 «gallega y libre de peaje por muchos palos que pongan en las ruedas».

También dio la cara el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para justificar el cambio de guion de su partido, alegando que es la «gratuidad total» de la AP-9 y no su traspaso a Galicia lo que interesa a la «inmensa mayoría» de los gallegos.

Besteiro recordó que cuando apoyaron desde Galicia la trasnferencia hacían «hincapié en que una gestión desde el territorio iba a ser más eficaz» para esa infraestructura, pero que, «pasado un tiempo», el «panorama ha cambiado» por el «fuerte incremento de las bonificaciones».

Insistió el dirigente socialista en que ni el Estado ni el PSOE ponen «en duda el traspaso de las competencias» para que Galicia gestione esa autopista, pero que «lo prioritario» es la liberalización de los peajes.