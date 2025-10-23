El TSXG avala una multa a Terras Gauda por el uso de un producto no autorizado

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma una sanción de 90.000 euros que la Xunta impuso en 2024 a Bodegas Terras Gauda por utilizar «productos no permitidos, en contra de las normas de la Denominación de Origen Protegida Rías Baixas», un fallo que la compañía prevé recurrir.

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo señala que los análisis constatan «la presencia de mosto concentrado rectificado en los depósitos de polietileno situados en las instalaciones de la bodega». Según el TSXG, no se ha ofrecido «justificación» de su existencia. Por lo tanto, desestima el recurso de la bodega contra la resolución de la Xunta que le impuso una sanción de 90.000 euros como responsable de tres infracciones administrativas graves de 30.000 euros cada una tipificadas en la Ley de la Viña y el Vino.

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Supremo y fuentes de la empresa informaron a Efe de que prevén hacerlo.