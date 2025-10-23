Trescientas viviendas okupadas están en venta en la comunidad

Entre julio y septiembre de 2025, Galicia registró 302 viviendas en venta para las que es imposible solicitar hipoteca, no por reticencias bancarias, sino porque se trata de inmuebles okupados, imposibles de tasar, según un informe de Idealista. Estos activos están dirigidos principalmente a inversores con liquidez suficiente para comprarlas al contado. «El inmueble se encuentra actualmente ocupado, por lo que no es visitable. La operación no es hipotecable, siendo posible solo la adquisición al contado», reza uno de los anuncios.

La distribución por provincias es de 22 en Ourense, 29 en Lugo, 111 en Pontevedra y 140 en A Coruña, representando alrededor del 1% de la oferta gallega, frente al 3% estatal y más del 6,5% en provincias como Barcelona o Sevilla. La presidenta de Agalin, Emma Martínez, explica que «en el 90% de los casos» son propiedad de fondos de inversión o bancos. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, señala que a veces el precio «roza el 50% del real».

No obstante, estas viviendas no son aprovechables a corto plazo. «Dependiendo de la situación judicial y de las circunstancias de la vivienda, se puede tardar años en recuperar la propiedad», advierte Martínez, que subraya que la realidad puede diferir de las imágenes publicadas. Solo 52 se encuentran en capitales provinciales; en Ourense, 12 de 22 están en la ciudad. En el resto, predominan municipios de las áreas metropolitanas y rurales, como Tomiño, Ponteareas, Cangas, Campo Lameiro, Cambados, Sanxenxo, Val do Dubra o Vilagarcía, Sada, Betanzos, Carballo, e incluso algunos edificios en construcción en Foz.

Esta oferta atrae a inversores interesados en maximizar la rentabilidad, que valoran la ubicación y el precio reducido, conscientes de que la adquisición puede implicar largos procesos judiciales antes de disponer plenamente de la casa.