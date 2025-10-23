Sanidade creará 77 nuevas plazas para reforzar la atención en los PACs
Un total de 36 puestos serán de médico de familia
La Consellería de Sanidade plantea que a partir del próximo año los Puntos de Atención Continuada empiecen a prestar atención los sábados por la mañana, ya que en esa franja horaria la atención sanitaria se realizaba hasta ahora en los centros de salud . Pero para ello, necesitará reforzar la plantilla de estos servicios de urgencias de Primaria.
Su previsión es crear un total de 77 nuevas plazas para estos PAC, de las cuales 36 serán de médico de familia, 28 de enfermería y 13 de personal de servicios, según informa la Consellería de Sanidade.
Además, prevé que las nuevas vacantes de médicos de familia se cubran todas con facultativos especialistas de Atención Primaria, que están obligados a cubrir al menos dos guardias al mes.
