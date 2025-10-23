Récord de universitarios que plantan la carrera al año de empezar

El vigente Plan Galego de Financiamento Universitario 2022-2026 recoge informes que advierten de que España se sitúa entre los países «que menos aprovecha el esfuerzo público y privado realizado en educación superior», aludiendo a que las tasas de abandono «son muy elevadas». El grueso de quienes arrojan la toalla se concentra el primer año y ese indicador ha tocado techo en Galicia, considerando el horizonte temporal de una década. Los datos más recientes del Ministerio de Universidades revelan que casi uno de cada cinco jóvenes matriculados en alguna de las facultades gallegas plantaron estudios tras un curso. Hubo quien se decidió a probar suerte en otra carrera, pero más de la mitad —uno de cada diez— optaron por dar carpetazo a su periplo universitario.

En concreto, la estadística más reciente publicada por el departamento que dirige Diana Morant eleva al 19,21% la tasa de abandono tras el primer año de la promoción que accedió a las aulas de las Universidades de Vigo, Santiago o A Coruña en el curso 2021-2022. Desde 2012-2013 no se había alcanzado tal porcentaje de bajas después de solo un curso. Solo se rozó esa cifra entre quienes ingresaron en 2015 (19,15%).

Más de 2.300 jóvenes afectados

Ese año el contingente de alumnado de nuevo ingreso lo conformaron 12.223 jóvenes, por lo que el abandono tras el primer año afectaría a 2.350. Teniendo en cuenta, según la Fundación CYD, que en 2021 las transferencias corrientes y de capital por alumno —un dato que considera que «sirve para aproximar el esfuerzo financiero que realiza el sector público en cada universidad»— ascendieron en Galicia a 8.595 euros, la inversión realizada en esos jóvenes, en su mayoría procedente de las arcas autonómicas, superaría los 20,2 millones.

Causas

El Plan Galego de Financiamento Universitario atribuye a causas diversas el abandono, desde «falta de orientación y formación previa del alumnado» a un diseño de los planes de estudios o un nivel de exigencia «no adecuados» pasando por una «baja calidad» de la docencia o un deficiente seguimiento o rendimiento del alumnado por «falta de capacidad, esfuerzo o motivación». Los ámbitos con más abandono en Galicia son Economía, Agricultura, Turismo y Arquitectura, y en el extremo contrario, Medicina, Deporte y formación docente.

Hay quienes plantan el grado y quienes plantan a la institución. De la promoción que arrancó en 2021, uno de cada diez —el 52% de quienes abandonaron— desistió de la universidad tras el primer curso. Ese 10,06% de tasa de abandono del SUG también marca un récord en la última década. Quienes lo dejan para reintentarlo en otro grado que los motive son el 9,15% del total, 1.120 de los chavales que empezaron en 2021.

Pero el abandono no se limita a primero. Hay quien abandona tras el segundo año y hasta tras el tercero. En total, casi una cuarta parte de la promoción que estrenó un grado en 2019 desistió del intento.