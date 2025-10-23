El máster, mejor en casa

Si bien no todo el alumnado que se embarca en estudios universitarios aguanta matriculado hasta que los concluye, también está el que prolonga su estancia en los campus con el extra de formación que otorgan los másteres. De hecho, Galicia es una de las comunidades —la cuarta, en concreto— con una mayor proporción de estudiantes matriculado en un máster al año siguiente de finalizar un grado, con un 28,3 por ciento, solo superados por sus homólogos del País Vasco, Asturias y Andalucía, con datos de egresados de 2022-202.

El Ministerio de Universidades facilita, asimismo, el dato de los que deciden proseguir estudios en la misma universidad en la que hicieron la carrera y en ese caso los gallegos escalan hasta el segundo puesto de la tabla autonómica, con un 15,4% de chavales que repiten universidad. El liderazgo lo ostenta el País Vasco, que consigue una décima más.

Abandono en el máster

Pero matricularse en un máster, que en muchos casos son obligatorios para el ejercicio de ciertas profesiones, lo que se conoce como másteres habilitantes, no garantiza el éxito ni tampoco vacuna a su alumnado contra el abandono. De hecho, el Ministerio de Universidades sitúa el abandono tras el primer año en Galicia en el 9,73 por ciento.

Precios públicos y gratuidad

En la comunidad, la Xunta ha equiparado el precio del crédito del máster al del grado y ha fijado la gratuidad de la matrícula de la carrera universitaria a alumnos del nuevo grado y la de la continuidad a quienes aprueben un porcentaje de materias.