El Gobierno garantiza una ayuda fija de 4.930 euros mensuales a pacientes de ELA

El Ministerio de Derechos Sociales asegura que garantizará siempre 4.930 euros mensuales de la nueva prestación para personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en grado de dependencia extrema, y ha instado a las comunidades autónomas a completar la financiación hasta los 9.868 euros previstos para garantizar atención las 24 horas.

El ministro Pablo Bustinduy explicó, tras el Consejo Territorial extraordinario de Servicios Sociales, que el Gobierno asume una aportación fija de casi 5.000 euros y que las autonomías podrán añadir otra cantidad —hasta igualarla o no— según su capacidad. Esta aclaración contradice las críticas de la Xunta, que advierte de que solo un 5 % de los pacientes gallegos podrán acceder a las ayudas.

El conflicto surge tras la aprobación del Real Decreto Ley que desarrolla la Ley ELA y que crea un nuevo nivel de protección, el «Grado de Dependencia Extrema III+», destinado a quienes requieren atención constante. Esta prestación, de casi 10.000 euros mensuales, será financiada de forma compartida y las comunidades podrán completar «hasta donde llegue su aportación».

El Gobierno central ha destacado que esta medida responde a la demanda de pacientes y familias para garantizar cuidados de 24 horas a quienes están en fases muy avanzadas de la enfermedad. «La Ley ELA nos obliga a mejorar la vida de las personas afectadas», señaló, recordando que el Gobierno ha inyectado 500 millones de euros adicionales al Sistema de Dependencia (SAAD) para reforzar su financiación.

Sin embargo, la Xunta, a través de la conselleira de Política Social, Fabiola García, alertó de que el nuevo grado exigiría una valoración adicional y requisitos complejos, lo que podría dejar fuera «a la gran mayoría de los enfermos». García sostiene que muchos pacientes no llegarán a tiempo a recibir la ayuda.

Desde el Ministerio replican que el nuevo grado no sustituye a los anteriores, sino que los amplía, y que los pacientes con ELA ya reciben prestaciones en función de su situación.