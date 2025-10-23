Galicia ya acoge a un menor migrante trasladado desde Canarias y Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, confirmó que uno de los 317 menores migrantes que el Gobierno ha planificado trasladar a Galicia desde Canarias y Ceuta, en base al Real Decreto aprobado en agosto, ya ha sido reubicado en la comunidad. Así lo trasladó en preguntas de los medios tras una reunión con miembros del Ayuntamiento de Santiago ayer. Además, se conoció que Lugo acogerá a un grupo de 15 menores solicitantes de asilo, que el Gobierno central debe reubicar por orden del Supremo.