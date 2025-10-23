Galicia ya acoge a un menor migrante trasladado desde Canarias y Ceuta
REDACCIÓN
Santiago
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, confirmó que uno de los 317 menores migrantes que el Gobierno ha planificado trasladar a Galicia desde Canarias y Ceuta, en base al Real Decreto aprobado en agosto, ya ha sido reubicado en la comunidad. Así lo trasladó en preguntas de los medios tras una reunión con miembros del Ayuntamiento de Santiago ayer. Además, se conoció que Lugo acogerá a un grupo de 15 menores solicitantes de asilo, que el Gobierno central debe reubicar por orden del Supremo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- ¿Qué municipios en Galicia han subido el recibo de la basura?: O Morrazo en el epicentro de las protestas
- Rueda anuncia ayudas de hasta 150 euros para el comedor de los alumnos de Infantil y Primaria
- Nuevas medidas de la Xunta ante la crisis de la vivienda: compra de bajos comerciales y rebajas en el ITP
- Alicia Calaza, notaria: «Muchos mayores solo pueden pagar los cuidados con su vivienda»
- El sector forestal demanda medidas de control para la moratoria al eucalipto
- El Sergas prevé un incremento de consultas en los centros de salud: 10.000 más cada día