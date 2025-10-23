Nuevo susto en A Ponte Maceira: cae parte de uno de los molinos catalogados

Nuevo susto en A Ponte Maceira, uno de los símbolos patrimoniales más reconocidos de Galicia y declarado por la Xunta Ben de Interese Cultural (BIC). Tras el fuego cruzado que hace días intercambiaron el Concello de Ames y la Consellería de Medio Ambiente por la reparación de la presa del Tambre —que presenta una rotura desde principios de 2022—, ahora es uno de los molinos situados sobre el río el que ha evidenciado el estado de deterioro del entorno monumental, que divide los concellos de Ames y Negreira.

Parte de la construcción se ha venido abajo, tal y como vaticinaban los vecinos. «Era visto. Este verán aburrinme de advertilo. Dicíalle á xente que fixese foto dos muíños, que non ían tardar moito en caer», señala Borja Rodríguez, propietario del restaurante situado en el extremo contrario del puente, ya en el término municipal de Ames. «Cando veña a enchente grande, a ver que queda do muíño despois», se lamenta.

El problema estriba en que tanto el molino de agua que se ha derrumbado parcialmente como el contiguo son de propiedad privada. Lo confirma el alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis. El regidor explica que el ayuntamiento no tiene capacidad ni competencias para rehabilitar una estructura que no es de titularidad pública. «Como vai o Concello arranxar ou manter un ben privado? O que pedimos é que a Xunta lles esixa aos propietarios que o fagan», puntualiza.

«As pedras estaban soltas de todo»

Leis recuerda que tanto Negreira como Ames llevan años advirtiendo del deterioro que presentan diversos elementos del conjunto patrimonial a causa del desbordamiento del río prácticamente todos los inviernos. «Este ano xa se vían as fendas entre as pedras. Estaban soltas de todo», dice el alcalde, que pide a la Xunta que actúe para mantener la zona en buen estado «como corresponde a un Ben de Interese Cultural». El regidor teme que, si no se actúa pronto, el molino acabe por venirse abajo.

También el Concello de Ames reclama a la Xunta que reconstruya «de forma urgente» la presa sobre el río y que elabore un plan de actuación «para el arreglo y la conservación de todo el entorno de A Ponte Maceira», tal y como reza la declaración institucional que aprobó por unanimidad en el pleno del pasado mes de mayo.

Tras el derrumbe parcial del molino de agua, está previsto que el técnico municipal negreirés elabore hoy mismo el correspondiente informe sobre los daños sufridos por la estructura y sobre los desperfectos que presentan otros puntos del conjunto. El documento será remitido tanto a Augas de Galicia como a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

BIC o solo bien catalogado?

No obstante, a preguntas de este diario, desde la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude aclaran que la declaración de Ben de Interese Cultural corresponde únicamente al puente, ya que los molinos «figuran neste expediente como bens catalogados».

En este sentido, recuerdan que la responsabilidad de conservar los bienes es de sus propietarios y que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural «non pode actuar sobre elementos privados». Y añaden que los técnicos del departamento analizarán toda la información relativa a lo sucedido para «tomar as decisións oportunas».

La declaración de A Ponte Maceira como Ben de Interese Cultural fue promovida por los concellos de Ames y Negreira en 2017, si bien no fue hasta 2022 cuando la Xunta aprobó el reconocimiento del puente como BIC. En el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 1 de junio de ese año se especifica que los dos molinos de agua, varios palomares, la Capela de San Brais y el Pazo de Baladrón con su muralla y jardines pasan a inscribirse en el Catálogo del patrimonio cultural de Galicia, no en el Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia.