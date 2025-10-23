Rueda defiende su «proyecto estrella» de la vivienda que BNG y PSOE tachan de «ocurrencias»

La política de vivienda de la Xunta protagonizó este miércoles la sesión de control al presidente gallego, Alfonso Rueda, con una oposición muy crítica con las medidas anunciadas por el Ejecutivo autonómico como la compra de bajos comerciales para destinarlos a vivienda social, que el Bloque calificó de «ocurrencia» y el PSdeG, de «zulos habitacionales». El presidente, por su parte, defendió que la vivienda es el «proyecto estrella» de su Gobierno, y que «cumplirá» con lo prometido frente a la «demagogia» del Bloque y su política de «asustar al propietario».

Por un lado, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, arremetió contra el anuncio de la Xunta, que tildó de "ocurrencia", asegurando que «los gallegos no quieren vivir en bajos comerciales, quieren vivir en pisos dignos», cuestionando al presidente sobre si él mismo estaría o no dispuesto a vivir en uno de estos locales reconvertidos. Del mismo modo, se preguntó si con esta propuesta la Xunta está pensando en la gente que necesita una vivienda o en la que tiene un bajo y no es capaz de alquilarlo, acusando, en esta línea, a Rueda de «boicotear» la declaración de zona tensionada de Santiago, gobernado por la también nacionalista Goretti Sanmartín.

Por su parte, el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, afeó en una pregunta más amplia sobre los presupuestos para el año que viene que la «gran novedad» de la Xunta para 2026 sean «simples zulos habitacionales», a la vez que reprobó la «baja» ejecución de los fondos reservados para vivienda y que los más de 500 millones destinados por el Gobierno central y Europa a la vivienda pública en Galicia «no se tradujesen en obra real ni en rehabilitación efectiva».

Críticas ante las que el presidente gallego rebatió asegurando que la vivienda es el «proyecto estrella» de su Ejecutivo, recordando que su objetivo es duplicar el parque público de vivienda en esta legislatura, hasta los 8.000 inmuebles. Para ello, reivindicó que la adquisición de bajos comerciales es una «opción más» y que, además, las viviendas tendrán que cumplir unas condiciones de habitabilidad. En esta línea, apuntó que los ayuntamientos dan licencias para convertir bajos comerciales en viviendas, como el de Santiago, preguntándose si «solo está mal» cuando lo hace la Xunta. A Besteiro, por su parte, le aseguró que cuando concluya el plazo, la ejecución de los fondos destinados a vivienda será del cien por cien.

Más tarde, en un comunicado, la Xunta anunció que en 2026 aumentará la edificabilidad en suelo urbanizable hasta un 20 % en las promociones de viviendas protegidas, cuando al menos el 60 % de la superficie total del sector se destine a este tipo de pisos, para «agilizar, facilitar e impulsar» la construcción de vivienda en Galicia.