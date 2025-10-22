La Xunta mejora la seguridad en las atracciones de feria tras el fallecido en Vigo
Modifica una ley y un decreto para reforzar el control del montaje
REDACCIÓN
La Xunta modifica una ley y un decreto para mejorar la seguridad en las atracciones de feria, un año después del fallecimiento de un hombre en Vigo al desprenderse el brazo de un saltamontes en las fiestas de Matamá.
Lo hace a través del proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas de 2026. Esta norma introduce un cambio en la ley del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, así como otro en el decreto por el que se regulan determinados aspectos de la organización y desarrollo de los espectáculos públicos y las actividades recreativas.
En el primer caso, la novedad es el siguiente párrafo: «En el caso de las atracciones itinerantes de feria (...) la documentación técnica incluirá el certificado de instalación o montaje suscrito por persona técnica competente o por una entidad de certificación municipal, en el cual se acredite que las atracciones reúnen las medidas necesarias de seguridad y solidez de todos sus elementos y en el que conste expresamente el lugar, la fecha y hora en la cual se giró la visita a la atracción».
Añade que «este tipo de atracciones de feria deberán cumplir los requisitos técnicos descritos en la normativa en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas en aquellos aspectos que les resulten aplicables a cada tipo de atracción».
El cambio en el decreto va en la misma línea de reforzar la seguridad, remitiendo al cumplimiento de las normas superiores.
