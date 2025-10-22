La conselleira de Política Social denuncia que desde hace meses la acosa la CIG
Reprocha al BNG mirar «para otro lado» mientras es «señalada»
REDACCIÓN
La conselleira de Política Social, Fabiola García, denunció ayer que es «perseguida, acosada y señalada» por el sindicato nacionalista CIG, al que se refiere como «el sindicato del BNG». Lo explicó tras un acto de inauguración del IX Congreso Empresarial de Empresarias Galicia en Vigo, a cuyas puertas protestaron sindicalistas y representantes de las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF).
Después de esa protesta la conselleira publicó, en un mensaje en sus redes sociales, que sufre este «boicot» después de haber denunciado una «viñeta sexista» de la CIG. «No me perdonan que no me quede callada y desde entonces me acosan allá donde voy. Con la excusa que sea, e incluso boicotean actos en los que reconocemos a gallegas que nada tienen que ver con la política», argumenta García.
No obstante, la titular de Política Social e Igualdad insiste en que no la van a «intimidar» ni a «silenciar» porque continuará haciendo su trabajo, según dijo, en defensa de su dignidad y de la de «todas las mujeres».
García reprocha al BNG que, mientras estos actos «machistas» se producen, la formación nacionalista «siga mirando para otro lado»: «Seguiré llamando machismo a su machismo».
