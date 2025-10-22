Casi el 10% de estudiantes de Bachillerato se juega dinero en internet

Cuando el Plan Nacional sobre Drogas les preguntó por última vez (2023) a los estudiantes de enseñanzas secundarias gallegos por el juego online, admitieron la práctica un 3,6% de los chavales, una cifra que suponía casi el doble que el 1,9 por ciento del último dato prepandemia, en 2019. Ese sondeo, en el que Galicia financia una ampliación de la muestra para obtener datos territorializados, se realizó entre casi 2.200 chavales de 14 a 18 años. Un análisis de la Xunta más reciente, de este mismo año, que pasa revista a casi 38 veces más de estudiantes de ESO y de enseñanzas posobligatorias, revela que entre los primeros ya apuestan dinero por la red casi seis de cada cien y el dato roza el 10 por ciento entre lo que cursan Bachillerato, FP o enseñanzas de régimen especial.

En la V Enquisa de diagnose da convivencia escolar, con la que la Consellería de Educación testa la salud del ambiente de los centros educativos, la Xunta reunió 165.000 cuestionarios de todos los colectivos integrantes de la comunidad educativa, cuyas respuestas implicaron gestionar 43,3 millones de datos. De los chavales de ESO y enseñanzas no obligatorias obtuvo casi 82.400 respuestas.

Si bien el «no» es la contestación mayoritaria —89,96% entre alumnado de secundaria, 82,91% entre quienes siguen estudiando tras esa etapa—, el porcentaje de quienes admiten hacerlo —5,93% en ESO y 9,76 por ciento entre los mayores— es muy superior al dato recogido en 2023 por el Plan Nacional sobre Drogas en Estudes. El Ministerio de Sanidad no pregunta en Primaria sobre esa cuestión, lo mismo que la Xunta.

Consumo de pornografía

Tampoco sobre el consumo de contenidos pornográficos, cada vez más precoz. El sondeo del Ejecutivo gallego sitúa en un 8,3% los estudiantes de la ESO que declaran acceder «muchas veces», dato que roza el 12% en Bachillerato y FP.

Pero la principal misión de la encuesta escolar es analizar las conductas contrarias a la convivencia entre el alumnado. Si bien tres de cada cuatro estudiantes de Primaria y ESO manifiestan no haber sufrido «conductas negativas», frente a un 81,5% en Bachillerato y FP, casi uno de cada diez alumnos refieren insultos; un 8,1% dicen que se rieron de ellos; un 7,5%, que se metieron con ellos; un 6%, que difundieron rumores; un 6,7%, que los excluyeron; o un 4,3%, que los golpearon.