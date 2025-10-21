El tope del bingo social sube a los 1.300 euros
Para 2026, la Xunta eleva de 300 a 1.300 euros la cantidad máxima que se podrá jugar por sesión en los bingos sociales —que se llevan a cabo en residencias y centros de día— y a 1.000 euros el valor de los premios.
