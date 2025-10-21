La polémica por la Medalla de Galicia a Leonor provoca cambios en su regulación

La concesión, este año, de la Medalla de Galicia a la princesa Leonor generó polémica. El BNG cuestionó la idoneidad de la galardonada y la asociación Esculca presentó un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Incluso se reclamó que la Xunta presentase el informe que avala el galardón.

Ante esta situación, el Gobierno gallego ha modificación su regulación para dejar claro que una de las fórmulas para designar a los candidatos a la Medalla de Galicia es a propuesta del presidente de la Xunta y que en ese caso, no hace falta un expediente que justifique la elección.

Este trámite, de argumentar los motivos del galardón, solo se haría en el caso de que la propuesta la hicieran autoridades, instituciones y entidades públicas y privadas gallegas con personalidad jurídica.

Pero en el caso de que el promotor sea el presidente, no hace falta. «Teniendo en cuentea la naturaleza de honor que supone la concesión de la medalla, así como el reconocimiento de méritos y circunstancias concurrentes en los galardonados, apreciados por la propia presidencia con la más amplia discrecionalidad, no tiene sentido que se deba instruir un expediente», dice la Xunta.