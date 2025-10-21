Los juzgados arrastran el doble de asuntos pendientes que resueltos

Se litiga por prácticamente todo. Cada disputa que podría resolverse con la mediación, la conciliación o el arbitraje sin tener que apilar un nuevo caso sobre las montañas de expedientes que se acumulan en los juzgados, atasca los cada vez más saturados órganos judiciales. Aunque en el segundo trimestre del año, los tribunales gallegos resolvieron un 5,6% más de asuntos que el año pasado —en el conjunto nacional el repunte fue inferior, un 4%—, la tasa de congestión aumentó un 1,8%, según el balance publicado este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si se compara el volumen de casos resueltos y en trámite entre los meses de abril y junio se puede ver en qué situación se encuentran los juzgados en la comunidad: tienen el doble de asuntos pendientes que zanjados.

En el segundo trimestre del año se litigió ligeramente menos que el mismo periodo de 2024. Fueron casi 98.000 los asuntos judicializados por los gallegos, un 3,1% menos en un año —en España, la caída fue del 5,3%—, lo que deja una media de 362 nuevos casos por cada juzgado.

La cifra de asuntos resueltos en Galicia superó los 105.000 en esos tres meses, con una media por juez de casi 390. Es decir, los expedientes judicializados y sobre los que el juez dictó sentencia van casi a la par.

Pero el nivel de congestión que se arrastra desde hace años es tal que, sin nuevos juzgados y más plantilla, resulta imposible poner al día la carga de trabajo en los tribunales de la comunidad, tal y como reclaman en cada comparecencia pública jueces y magistrados.

Los cerca de 219.000 casos que todavía estaban en trámite a finales de junio, un 8,3% más que hace un año —frente al 12,1 del mapa nacional— pese al descenso de asuntos ingresados, revela una tasa de 810 sin resolver.