¿Efectos colaterales de ir sin móvil al ‘cole’?

El teléfono retrocede entre los adolescentes, según una encuesta de Educación entre estudiantes

Niños con móvil.

Niños con móvil. / Jesús Prieto

Carmen Villar

Un pediatra explicaba a este diario hace más de un año que derivó a un menor de 9 años a la Unidad de salud mental infantojuvenil por abuso del móvil. Cuando el Gobierno pidió a expertos ideas para proteger a los menores de los entornos digitales, estos aconsejaron móviles analógicos hasta los 16 años y en varios centros educativos hay pactos en las anpas para retrasar la edad de entrega.

Ahora la V Enquisa de Convivencia Escolar revela que los niños de 10 y 11 años con móvil (5º y 6º de Primaria) cayeron un 13% en dos años: del 53,5% al 46,5%. También se observa una reducción, pero de dos puntos, en el uso en ESO y entre el alumnado de enseñanza posobligatoria, con un 88,65% de chavales con móvil entre los primeros y un 90,73% entre los segundos.

Menos móvil e internet

El hecho de no tener móvil puede influir en un descenso del empleo de internet: el 78,5% de chavales de ESO se conecta varias veces por semana, pero era el 81% hace dos años y, entre los mayores, lo admite un 88,6%, frente al 91% previo.

Paralelamente, las familias han introducido más control: las que lo acotan siempre o casi ganaron dos puntos, hasta el 85,3%.

Educación interpreta que la, «aunque tímida», dinámica a la baja de posesión de dispositivos móviles «coincide» con la prohibición de su uso en colegios e institutos desde enero de 2024. Con todo, las redes sociales están muy extendidas y son habituales en el 72,6% en Primaria y ESO, con TikTok a la cabeza, que releva Instagram entre los más mayores. Conforme avanza la etapa, son más los chavales que dicen ser víctimas de ciberacoso, desde un 5,5% en Primaria a un 14,2 en las enseñanzas posobligatorias.

