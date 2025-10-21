Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se actualizan parte de las tarifas de urgencias

Las tarifas de parte de los servicios de urgencias se actualizarán en 2026, quedando en algo más de 10.000 euros el precio de un helicóptero sanitario o en 1.166 una ambulancia de soporte vital avanzado, entre otros.

