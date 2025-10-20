La Xunta impulsará áreas de costa y la acuicultura como sumideros de CO2

El mercado de créditos de carbono de la Xunta también prevé aprovechar las áreas costeras y de acuicultura por su potencial como sumideros emisiones de CO2. Se trata de un aspecto que hasta ahora estaba dominado por el ámbito forestal y silvícola, dejando en un segundo lugar el conocido como carbono azul, el capturado y almacenado por los ecosistemas marinos y costeros. Pero en un contexto como el actual, de lucha contrarreloj contra los gases de efecto invernadero y con la meta de conseguir que la comunidad sea climáticamente neutra en 2040, ignorar estos entornos no se plantea como una opción. Hoy, precisamente, se publicará la licitación de la plataforma integral a través de la que se gestionará esta nueva herramienta de la Administración autonómica, que ha conseguido un 60% de fondos europeos mediante la Compra Pública Innovadora, con un presupuesto de más de 6 millones de euros hasta 2028.

Este mercado, que la Xunta anunció el año pasado como parte de la Ley de Recursos Naturales, permitirá una gestión directa de los sumideros naturales de carbono de la comunidad, que ya es líder en absorción, con 8,9 toneladas de CO2 anuales. A través de una plataforma web, los proyectos que promuevan la captación de gases de efecto invernadero podrán vender estos créditos, equivalentes a una tonelada de CO2, a personas, empresas o entidades que quieran compensar sus emisiones. De este modo, el Gobierno autonómico también busca garantizar la preservación de los recursos naturales, y, específicamente relacionado con el sector primario, generar un nuevo modelo de negocio para agricultores y administradores de tierras e incentivar la transición hacia un modelo regenerativo y autosuficiente.

Para ello, actuará en las áreas estratégicas de Galicia, como las zonas forestales y los terrenos agrícolas, pero también en las áreas costeras y de acuicultura. Además, la intención del Gobierno gallego es extender el mercado a otros tipos de proyectos, como los de uso de energías renovables, tal y como se anunció tras la aprobación del decreto que lo regula el pasado 15 de septiembre.

De este modo, abrirá las puertas de la venta de créditos de carbono a actividades que antes no podían beneficiarse de su sostenibilidad, aumentando todavía más el potencial de la comunidad en este aspecto. Y es que casi la mitad de los proyectos inscritos en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono que lleva el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico son gallegos (606 de 1.255), pero la gran mayoría están relacionados con el uso de la tierra y la silvicultura, especialmente bosques.

Esto, en todo caso, podría cambiar, porque el propio Gobierno ha incluido en el nuevo decreto de abril de 2025 (que sustituye al anterior de 2014) la posibilidad de que también se sumen al registro los proyectos de carbono azul, al considerar oportuno ampliar su alcance a nuevas tipologías de proyectos de absorción.

SICLE CO2

Para poner este mercado en marcha, el primer paso es desarrollar la plataforma que le dará soporte, denominada SICLE CO2 (Soluciones Innovadoras para la Compensación Local de Emisiones de CO2). El proyecto será cofinanciado por fondos europeos, dentro de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda para la Compra Pública Innovadora, que busca dar apoyo a soluciones basadas en la I+D+i que no están disponibles en el mercado.

En total, la UE aporta 4,09 millones, y la Xunta el montante restante hasta los 6,8. De ellos, algo más de 6 millones se dedicarán al desarrollo y funcionamiento de la plataforma hasta 2028; y los otros 800.000, a poner en marcha acciones de comunicación de mercado y de la oficina técnica que gestionará el sistema.

Esta herramienta permitirá monitorizar y caracterizar de forma automática y en tiempo real los terrenos de áreas forestales, agrícolas, costeras y de acuicultura; estimar de forma precisa su potencial de absorción de CO2 y crear un espacio de colaboración e intercambio entre los propietarios de dichos terrenos y las entidades interesadas en compensar sus emisiones, entre otros.