El presupuesto para la dinamización del gallego sube en un millón de euros

El año que viene, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude que dirige José López Campos, verá aumentar su presupuesto para acometer acciones de dinamización del gallego en un millón de euros, alcanzando una inversión total de tres millones. Así aparece reflejado en los Presupuestos de Galicia de 2026, que se entregan hoy a la Cámara para iniciar la tramitación parlamentaria para que puedan estar aprobados antes de que acabe el año y que entren en vigor el 1 de enero.

Tal y como señalan desde la cartera gallega de Lingua, con este aumento presupuestario la Consellería continúa con la senda de crecimiento iniciada el año pasado: ya en 2025, el presupuesto para acciones de dinamización lingüística aumentó en un 30%, lo que, indican, permitió dar forma a las medidas derivadas del Pacto pola lingua y poner en marcha una batería de 50 actuaciones inmediatas para impulsar su uso.

En este sentido, desde la Consellería recuerdan que la renovación del Plan xeral de normalización lingüística, derivada del ya mencionado Pacto pola lingua, encara la última fase, con el objetivo de que la comisión técnica tenga lista la redacción definitiva del proyecto a finales de año.

Además, este año se han puesto en marcha cursos de cultura y lengua gallega en una treintena de concellos, en los que, a final de año, según las previsiones del Ejecutivo autonómico, habrán participado alrededor de 1.500 personas extranjeras; y formaciones para el personal sanitario y de justicia, con el objetivo de impulsar el uso del idioma en la redacción de documentos públicos.

Del mismo modo, desde la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, destacan que ya está abierta la inscripción para los cien primeros exámenes en línea del certificado acreditativo del nivel de lengua gallega Celga 4, que acredita su conocimiento de forma oficial. «Con esta medida, Galicia se convierte en la primera comunidad de las que cuentan con un idioma cooficial en implantar este tipo de pruebas de manera telemática», que hasta ahora solo se podían hacer de forma presencial, celebran.