Nuevo impulso a los parques eólicos: la integración paisajística es secundaria

Como cada año, el Gobierno gallego aprovecha la tramitación de la ley de acompañamiento de los presupuestos para introducir infinidad de modificaciones legales con el objeto de impulsar el desarrollo eólico. En esta edición tampoco hubo excepción, dado que hay decenas de parques paralizados judicialmente que la Xunta quiere reactivar.

Lo que hace ahora es cambiar la Ley de Protección del Paisaje para «dar prioridad» a la construcción y explotación de los parques eólicos y al desarrollo de sus infraestructuras de evacuación y declarar «el interés público superior» de estos elementos en relación con la normativa paisajística.

De este modo, esta «declaración de interés público superior» se tendrá en cuenta como elemento de «singular relevancia al ponderar los intereses jurídicos de cada caso en la emisión de los informes de impacto e integración paisajística previstos en la normativa» del paisaje, así como en los procedimientos de evaluación ambiental necesarios para la autorización de los proyectos en los que se valore esta integración en el entorno natural.

Por ley, se considerará que la instalación de estos parques es compatible con los objetivos de calidad paisajística recogidos en las Directrices del Paisaje de Galicia y «solo se considerará la existencia de impactos críticos en los casos excepcionales en los que la instalación de aerogeneradores en áreas de especial interés paisajístico produzca una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación tras el cese de la actividad, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras».

La Xunta expone que estos cambios buscan establecer un marco para acelerar el despliegue de energías renovables «como instrumentos cruciales para luchar contra el cambio climático y la contaminación».

Se determina también que la presunción de interés público superior de los parques eólicos tendrá vigencia hasta que se logre la neutralidad climática.

Esta denominación se otorgará «de forma retroactiva» a todos los procedimientos iniciados desde el 30 de diciembre del 2022 y a aquellos anteriores que a esa fecha no hubiesen obtenido la autorización definitiva de explotación, con lo que afectaría a muchos de los parques afectados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.