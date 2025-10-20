Más de mil taxistas de toda Galicia se manifestarán contra los VTC el día 29 en Santiago

Los taxistas llevan meses quejándose de la presencia de VTC en las ciudades. En el caso de Vigo aparecieron el pasado junio y ahora ya ejercen alrededor de 50. Tienen permiso para hacerlo entre municipios, pero no dentro de los límites urbanos. Con todo, se amparan en un vacío legal para no padecer las consecuencias, o para hacerlo y presentar un recurso cuando reciben una sanción.

Los taxistas alegan que ejercen de forma ilegal e insisten en que se deben priorizar sus servicios de cercanía, sin aplicaciones con las que cobrar por adelantado precios inflados. Por ello, y ante la falta de respuesta institucional, el próximo miércoles 29 de octubre se manifestarán de forma multitudinaria en Santiago de Compostela. Se espera que acudan más de mil coches y que hagan un largo recorrido, desde el Polígono do Tambre hasta San Caetano, en O Hórreo. La idea es que la multitud, formada por profesionales de las cuatro provincias, salga del punto de partida a las 11 de la mañana y se hagan notar en una larga y ruidosa hilera.

Exigen a la administración autonómica que tome medidas. Dado que todavía no hay ninguna ordenanza municipal, son ellos quienes tienen que actuar. La abogada Silvia Hinrichs explica que podrían modificar la ley gallega, aunque se estarían metiendo en la competencia de los ayuntamientos. «El vacío legal está en la falta de ordenanza. La ley gallega se queda en el caso interurbano. Solo lo regularon las grandes ciudades y a través de sus áreas metropolitanas, pero la de Vigo lleva paralizada desde 2017», cuenta. «En A Coruña hay un borrador en ciernes, con el periodo para alegaciones publicado recientemente», añade. De hecho, en la ciudad herculina van varios pasos por delante. Hace cinco días se suspendió la ordenanza de bajas emisiones en la que se establecía que solo pueden acceder a dicha zona los taxis. Como no menciona a los VTC, hubo que suspenderla cautelarmente.

Sobre qué pasa con las sanciones que ya se están poniendo a los vehículos con chófer, de hasta 6.000 euros, Hinrichs señala que es una decisión que va más allá de los límites urbanos. «La Policía Local propone las sanciones a la Xunta y desde ahí se decide. Están correctamente tipificadas porque es cierto que circulan sin autorización, pero existe un vacío legal porque no pueden tenerla: aunque la han pedido, el Concello les ha contestado que no se la van a dar por falta de ordenanza», indica. Por tanto, al presentar recursos, podría ser factible que se librasen del pago de una multa.

Falso domicilio fiscal

Los taxistas no solo lamentan que los VTC les muevan el marco, sino que también advierten de que obtuvieron licencia en base a un domicilio fiscal falso. Son matrículas asociadas a una calle de Pontevedra (Almagro, 44) que solo existe en Madrid.

En Vigo ejercen cuatro empresas y cuentan con una flota de cerca de medio centenar de vehículos. Entre ellas estarían Black Cars, Serviauto, Cibeles Comfort Cars y, una última incorporación, Flatiron Trust S.L.