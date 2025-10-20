Interrumpida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña por un cadáver en la vía
La incidencia afecta a todos los trenes que realizan el recorrido entre ambas ciudades del Eje Atlántico
Valeria Pereiras
La circulación ferroviaria entre Santiago de Compostela y A Coruña permanece interrumpida desde media mañana de este lunes por un suceso ocurrido en las cercanías de Ordes.
Según informó Renfe a las 10.52 horas, “está interrumpida la circulación entre Santiago de Compostela y Ordes por el accidente de una persona”, una incidencia que afecta a todos los trenes que realizan el recorrido entre ambas ciudades.
Viajeros que se encuentran en algunos de los convoy afectados explican que, a través de la megafonía, el personal del tren les comunicó que la interrupción se debía a la aparición de un cadáver en las vías.
Por ahora, Renfe no ha precisado el alcance de la incidencia ni cuándo se prevé restablecer el servicio, aunque los trenes permanecen detenidos en las estaciones de A Coruña y Santiago y los pasajeros están recibiendo información sobre posibles alternativas de transporte.
El suceso está siendo investigado, y está previsto que la circulación no se retome hasta que las autoridades competentes autoricen la reapertura de la línea.
(Noticia en ampliación)
