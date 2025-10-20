Un incendio en Pantón calcina más de 30 hectáreas
REDACCIÓN
Santiago
Tras un verano negro de incendios y, a pesar de estar a mediados de octubre, las llamas siguen sin dar tregua al monte gallego. Un nuevo incendio forestal registrado en la pasada madrugada en el ayuntamiento lucense de Pantón, en la parroquia de Cangas, arrasó a 31 hectáreas.
La Consellería do Medio Rural informó de que en torno a las 17.40 horas de ayer se dio por extinguido. En concreto, el incendio se inició a las 01.46 horas del domingo y afectó a 20 hectáreas arboladas y 11 de monte raso.
