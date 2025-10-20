El sexo se pregunta (mucho más) en femenino

Hace días que Ana, angustiada, no logra conciliar el sueño a la primera. Una práctica sexual de riesgo con un compañero del instituto la semana pasada le genera dudas: ¿podría contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual? La curiosidad, las dudas y los mitos en torno al sexo siguen siendo una constante entre la juventud gallega.

Los centros Quérote+, el programa de la Xunta dedicado a la educación afectivo-sexual y el bienestar emocional, recibieron en 2024 más de 5.100 consultas en los centros de Galicia, de las cuales 3.099 estuvieron relacionadas directamente con la sexualidad. Como la de Ana. Esta joven vio sus dudas resueltas tras hablar con una profesional.

La cifra de consultas confirma que el sexo sigue siendo el tema que más preocupa. Y, sobre todo, a las chicas: casi siete de cada diez consultas (68%) procedieron de mujeres, frente al 31% de hombres y un 0,17% de personas no binarias.

Y también despiertan interés los temas afectivos: cómo gestionar las emociones, el enamoramiento o las rupturas. Según los técnicos, la educación sexual debe abarcar «todas las esferas vitales: quiénes somos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos y cómo vivimos nuestra erótica de manera satisfactoria y respetuosa».

La Dirección Xeral de Promoción da Igualdade, dependiente de la Consellería de Política Social, explica que el perfil medio de quienes acuden al servicio «es una juventud diversa, de diferentes edades y realidades», aunque la franja más activa es la de los adolescentes entre 14 y 18 años (generación Z), que sumaron más de 1.500 consultas, seguida por el grupo de 19 a 22 años, con unas 1.200. La curiosidad, las dudas y los mitos en torno al sexo siguen siendo una constante entre la juventud gallega, pero también en torno al modelo de amor romático, explican.

«En la actualidad existe un mayor acceso a la información, así como recursos específicos en este campo, pero esto no implica tener un mayor conocimiento sobre la sexualidad. La educación sexual integral supone también promover el espíritu crítico, para que las personas sean quien de analizar los contenidos y descartar aquellos que son falsos y perpetúan mitos», aseguran.

«El alumnado valora contar con recursos fiables como Quérote+, en los que poder resolver sus dudas en un entorno amable y seguro», explican desde el departamento autonómico.

Masturbación, embarazo y ETS: preguntas más comunes

Aunque el acceso a la información nunca fue tan amplio, sigue habiendo desconocimiento sobre aspectos básicos de la sexualidad. Las y los profesionales de Quérote+ detectan que aún persisten falsas creencias. «La educación sexual integral no solo consiste en ofrecer información, sino en fomentar el pensamiento crítico para distinguir los contenidos veraces de aquellos que perpetúan mitos», señalan desde la dirección del programa.

Las consultas más frecuentes se refieren a masturbación, embarazo, transmisión de ITS, orientación del deseo, identidad sexual y prácticas eróticas.

«Las inquietudes sobre la sexualidad suelen ir evolucionando con la edad: desde cuestiones corporales y de identidad, hasta la expresión erótica, la gestión del placer y las relaciones afectivas», explican. Aunque se perciben diferencias entre ámbitos urbanos y rurales, estas no permiten generalizar. Hoy, gracias a las redes sociales y el efecto globalizador de internet, el contenido está disponible en todos los entornos, superando el clásico binomio rural-urbano.

Además de la atención personalizada, Quérote+ ofrece talleres formativos, que en 2024 sumaron 544 actividades con casi 12.000 participantes, en su mayoría estudiantes de secundaria. Más del 75% se centraron en sexualidad, aunque también abordaron bienestar emocional, diversidad sexual, igualdad y prevención de la violencia de género. «El objetivo es que las personas aprendan a conocerse, aceptarse y vivir su erótica de manera sana y respetuosa», explican desde la Dirección Xeral.