Galicia tendrá una de las poblaciones de mayor edad de Europa para 2050

Galicia logró, durante el primer semestre de 2025, ganar población. Lo hizo, además, sin depender de la llegada de personas migrantes, que en los últimos años se han convertido en un salvavidas tanto para la demografía de la comunidad como para diferentes sectores del mercado laboral. Después de 12 años, por primera vez, durante los primeros seis meses se registraron más nacimientos que defunciones.

Sin embargo, lejos de suponer un cambio en la tendencia demográfica de la comunidad, este hecho parece ser la excepción que confirma la regla. Al menos, eso reflejan las proyecciones publicadas la semana pasada por el ente estadístico de la Unión Europea, Eurostat, que predice que la población gallega será la cuarta más envejecida de todo el viejo continente en 2050.

Según los datos del órgano europeo, Galicia cuenta en la actualidad con una media de edad de 49,7 años. Una cifra que la sitúa en el tramo más avejentado de la Unión, pero lejos todavía de las diez regiones con un promedio de edad más elevado. Un ranking que, en este momento, encabeza la región italiana de Liguria, en el noroeste del país transalpino, con una media etaria de 52,3 años.

Dentro de un cuarto de siglo, la población gallega se habrá avejentado en siete años, hasta los 56,8. Junto a Galicia, se encontrarán para aquel entonces entre las regiones más envejecidas de Europa Asturias (59,1) y Castilla y León (57,9).

Para el geógrafo de la USC y experto en demografía Carlos Ferrás, esta hipotética concentración en el Noroeste de España de los puntos más envejecidos del conjunto de Europa, a excepción de la isla italiana de Cerdeña —tercera en el ranking, con 57,9 años de media— no es casual. «Tiene razones históricas. Son regiones en las que durante un periodo de tiempo se marchó mucha gente adulta en periodo reproductivo al extranjero y, en la actualidad, cuentan con una situación periférica en el sentido económico y laboral. Mucha gente marcha cara otros lugares de España con un mayor desarrollo industrial en búsqueda de mejores oportunidades», explica el geógrafo afincado en el concello coruñés de Brión.

Procesos históricos que, unidos al progresivo incremento de la esperanza de vida en el conjunto de la UE, han provocado que el proceso de envejecimiento en el noroeste del Estado sea más acentuado que en otras regiones españolas y europeas.

«Hacen falta medidas ambiciosas y estructurales para cambiar la tendencia»

Carlos Ferrás explica que la proyección realizada por la UE obedece a las tendencias poblacionales registradas en los últimos 10 o 15 años, de modo que es posible todavía revertir, al menos en parte, esta situación; si bien el envejecimiento es tal en la comunidad y en el conjunto del Noroeste que revertir la tendencia por medio únicamente del movimiento vegetativo es prácticamente imposible. «Necesitaríamos una media de 2,1 hijos por mujer y, ahora mismo, estamos muy lejos», explica el geógrafo.

Sin embargo, en este momento Galicia se ha convertido ya en un país «inmigratorio». Así las cosas, en los últimos años ha sido la llegada de migrantes la que ha permitido que Galicia no pierda población. Los que llegan lo hacen además en periodo reproductivo, contribuyendo en la mayoría de los casos a un alza de las tasas de natalidad. Es por ello que Ferrás receta «medidas ambiciosas y estructurales» en el mercado laboral y de la vivienda que hagan de Galicia un lugar atractivo para vivir y para quedarse.