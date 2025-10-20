Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ejecutivo gallego celebra su reunión semanal en Celanova

REDACCIÓN

Santiago

El Consello de la Xunta de hoy se llevará a cabo en Celanova, en Ourense, enmarcado en el objetivo del Ejecutivo de descentralizar las reuniones de su Gobierno. Es la segunda vez en dos meses que se desplaza a esta provincia, que fue la más afectada por los incendios, y que precisamente será destinataria en los Presupuestos de 2026 de varias inversiones que anunciarán esta mañana.

TEMAS

