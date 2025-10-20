El BNG tilda de «maquillaje político» la moratoria del eucalipto

El BNG denunció ayer que la prórroga de la moratoria del eucalipto anunciada por la Xunta hasta 2030 «no es una solución real, sino un simple ejercicio de maquillaje político». La diputada y responsable de Montes e Industrias Forestais del Bloque, Montse Valcárcel, considera que es «un apaño lleno de excepciones» que, en la práctica, «abre la puerta al avance del monocultivo de eucalipto».

En este sentido, denunció que esta especie «continúa creciendo sin control, mientras la Xunta no hace públicos los datos reales de superficie y las sanciones impuestas representan una mínima parte de las infracciones detectadas».

Por otro lado, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, volvió a cargar ayer contra los presupuestos de la Xunta para 2026. En su opinión, esas cuentas no reflejan un «proyecto de país». «El Gobierno gallego es como una diputación: reparten fondos, pero no tienen un proyecto», lamentó.