La Xunta facilitará construir vivienda protegida en suelos no residenciales

La Xunta permitirá construir vivienda de protección en suelos no residenciales en desuso. Concretamente, lo hará en los suelos dotacionales, que están reservados para la construcción de servicios e infraestructuras públicas, y en los de usos terciarios, reservados a actividades económicas del sector servicios, que a partir del año que viene podrán dedicarse a la vivienda sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.

Así lo avanzó ayer la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que se trasladó a Pontevedra para avanzar las principales líneas de los presupuestos de su Consellería para 2026. Allí, destacó que la provincia tendrá «el presupuesto más alto en vivienda, con 149 millones de euros, de los que más de 84 son para nueva vivienda de promoción pública y 28 millones solo para la ciudad del Lérez».

Del mismo modo, destacó otras medidas de su Consellería para el próximo año que persiguen el mismo objetivo: aumentar el parque público de vivienda de la comunidad. Entre ellas, recordó que la Xunta pondrá en marcha un programa para adquirir bajos en desuso y transformarlos en viviendas públicas, al que se destinará una partida plurianual de cinco millones. Ratificó, además, que se regulará el desarrollo de alojamientos compartidos, que son «nuevas formas de convivencia» que «ya están despuntando en Europa»; y que las entidades privadas también podrán promover viviendas protegidas o alojamientos compartidos, previo acuerdo del Ayuntamiento.

«Ganamos en agilidad en la construcción de viviendas protegidas o alojamientos compartidos, que además vamos a regular. Recuperamos espacios urbanos que actualmente están en desuso, lo que además, constituye una estrategia de regeneración urbana y de movilización de patrimonio público o privado ocioso», destacó al respecto la conselleira.

Gira de conselleiros

El de la responsable de la cartera de Vivenda no fue el único anuncio hecho ayer. Tras aprobar el viernes el proyecto de los presupuestos del próximo año en el Consello, la práctica totalidad de los conselleiros —todos menos el de Facenda— dedicó parte de la jornada a anunciar las líneas maestras de su competencia a lo largo de todo el territorio, desde Ferrol a Vigo, pasando por Santiago y Lugo. Es el caso de la titular de Medio Rural, María José Gómez, que se trasladó a Lugo para anunciar que el año que viene, en lo que a la movilización de tierras respecta, se dedicarán 16,7 millones de euros —3,7 más que este año— a impulsar las concentraciones parcelarias, con el objetivo de terminar las 71 que están actualmente abiertas y continuar las actuaciones en las 29 reestructuraciones que están en marcha. Además, se reservan 17,7 millones al Plan Camiña Rural, con el que se financian las actuaciones de mejora o mantenimiento de los caminos municipales.

También hizo varios anuncios destacables el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que desde Santiago anunció que la Xunta reforzará en 2026 la dotación de equipos de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) para «estar mejor preparados» ante emergencias, con 1,6 millones, que se suman a los 27 millones de euros ya invertidos hasta la fecha en los últimos años. Además, la Xunta destinará 330.000 euros para colaborar con los municipios gallegos más pequeños en los costes de redacción de sus planes de acción municipal frente a incendios forestales; y se prevé destinar otros 1,6 millones de fondos europeos a la compra de medios Tetra, las radios que usan, por ejemplo, los bomberos.

Por otro lado, en Ourense, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció el primer instituto de O Pereiro de Aguiar, que empezará a construirse el año que viene con una inversión de 9,5 millones; en O Carballiño, el conselleiro de Emprego, José González, avanzó un espacio único de empleabilidad que integrará la oficina de empleo y el polo de emprendimiento, por 2 millones; y en Ribeira, la conselleira de Política Social, Fabiola García, informó de que la Xunta construirá en el municipio una residencia de mayores con una asignación de un millón de euros.

El BNG considera «un espejismo» la subida en gasto social: «Es una tomadura de pelo»

El incremento del gasto social en los presupuestos gallegos para el próximo año es, en palabras del BNG, «un espejismo», ya que «ni es suficiente, ni es real». Así lo trasladó su portavoz de Facenda y diputada, Noa Presas, quien alegó que existen tres razones que «desmienten el relato» de la Xunta que calificó el proyecto de sus cuentas, presentado este viernes, de «históricas».Por un lado, expresó Presas, «se trata de un incremento insuficiente en un contexto de subida del IPC porque apenas se incrementa un 2%, mientras la inflación creció un 2,7% en 2024», lo que se traduciría en que «tenemos unos presupuestos que en realidad están recortados».

En este sentido, apuntó que el presidente gallego, Alfonso Rueda, «habla de un aumento de 321 millones de euros en gasto social», pero, aseguró, que «está inflando la cifra incorporando políticas de empleo».Como segundo argumento, la diputada del BNG defendió que estas cuentas «no compensan los recortes acumulados del PP», poniendo como ejemplo «la nueva propaganda sobre salud mental». Presas habló también de la Atención Primaria: «Los 1.747 millones anunciados no compensan los casi 2.000 millones de recortes acumulados ni sirven para que la comunidad gallega deje de estar a la cola de la inversión en el Estado».Por último, advirtió que los presupuestos «se cambian constantemente con modificaciones presupuestarias». «Es una tomadura de pelo», zanjó.

Besteiro asegura que los presupuestos crecen «por debajo del IPC y de la economía»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se mostró ayer crítico con los presupuestos presentados por el Ejecutivo gallego para 2026, al considerar que estos se incrementan «por debajo del IPC y del crecimiento de la economía». «En términos reales bajan, no crecen como quiere hacer ver», explicó el socialista en la feria de As San Lucas, en la localidad lucense de Mondoñedo. «¿De qué valen si los presupuestos caen en vez de aumentar y si, por encima, después nunca los ejecuta, especialmente en lo que se refiere a gasto social?», se preguntó Besteiro, en la línea a las declaraciones hechas ya el viernes por la formación política a la que pertenece.

Y es que para el socialista, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sigue «instalado en el mantra de que lo único importante es tener presupuestos». Así las cosas, censuró el hecho de que el mandatario autonómico presentase antes las cuentas a los medios que en el Parlamento de Galicia. Para el socialista se trata de una «falta de respeto a las instituciones», puesto que los grupos políticos de la oposición desconocen, por el momento, los detalles del proyecto presupuestario.«Ya podemos intuir por donde van los tiros», señaló acerca de esta decisión del Ejecutivo autonómico. Besteiro aludió, de este modo, a la condonación de la deuda: «1.700 millones para amortizar la deuda, pero el presidente de la Xunta, se niega a que el Estado le perdona a Galicia 4.100 millones. Simplemente, magnífico».