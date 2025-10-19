Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental

De las 19 fábricas de inteligencia artificial de la Unión Europea, sólo cuatro han recibido la encomienda de investigar y contribuir a perfilar la que será la IA del futuro, a través de una plataforma de supercomputación avanzada para desarrollar este tipo de tecnología. Y una de ellas es la gallega, adjudicada este mes en la última convocatoria. De este modo, España se convierte en el tercer país de la UE en albergar dos de estos centros, junto a Polonia y Alemania, y el único en tener dos factorías con esta plataforma experimental: además de la que se ubicará en el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) de Santiago, también la tiene el centro que se ubica en Barcelona, concedido en la primera convocatoria en 2024. Estas factorías de IA son una prioridad estratégica de Europa, con las que busca contribuir a la soberanía tecnológica del continente, de una forma ética y fiable.

Así lo explica a FARO DE VIGO la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo. Esta doctora en Física, que ostenta el cargo desde 2024, destaca el trabajo hecho tanto desde su agencia como desde el CESGA, con el apoyo de la Xunta y del Ministerio de Ciencia, para conseguir estar «en la liga de los más grandes de Europa» con un proyecto que consiguió el apoyo de 60 instituciones nacionales y europeas, entre ellas, el de la factoría de IA catalana y el del Centro Superior de Investigaciones Científicas.

La factoría, indica, funcionará como un centro de innovación para desarrollar y prestar servicios de soluciones basadas en IA. Por un lado, estará dotada con «equipos de supercomputación especializados» en esta tecnología, con una «capacidad superior a la normal» para procesar y almacenar grandes volúmenes de datos. Del mismo modo, igual que el resto de factorías europeas, prestará servicios especializados a empresas y centros de investigación de forma gratuita, a los que se podrá acceder desde cualquier parte de la UE.

El caso de Galicia, además, es un «poco diferencial», continúa, «porque de las 19 factorías que se concedieron, solo cuatro tienen un equipo experimental para investigar y contribuir a los supercomputadores y a la tecnología de IA del futuro». «Es decir, no solo vamos a usar equipos que ya existen y desarrollar algoritmos de IA, dar soporte y servicios de formación, sino que vamos a ser una parte activa de cómo va a ser el futuro en Europa de la supercomputación», celebra Cotelo.

Se trata de una solicitud opcional de la convocatoria, que en esta última remesa solo se concedió a Galicia. Los otros tres centros que también tienen esta tecnología son el de Barcelona —convirtiendo a España en el único país con dos factorías con estos equipos experimentales—, el de Finlandia y uno en Alemania. Esta parte «puramente de investigación», explica, se llevará a cabo en el CESGA, siempre pensando en que «el objetivo de estas plataformas es contribuir a que los supercomputadores futuros sean más potentes y eficientes para acelerar la IA» y a la «soberanía europea en supercomputación, para competir a nivel mundial. Esa autonomía que tanta falta nos hace», asegura.

Salud global o One Health

Pero esta no es la única particularidad que hace destacar a la factoría gallega. Se trata de la única del continente que está especializada en un ámbito concreto: en la salud global o One Health. «Las demás están menos especializadas, y dan cobertura a varios sectores a la vez», explica Cotelo, como la de Barcelona, que se centra en salud, clima y finanzas, entre otros. En el caso de la gallega, en cambio, se apostó por el que podría ser su «elemento diferencial», porque presentar un proyecto como los demás «no nos hacía competitivos». «Nos preguntamos en qué somos muy buenos», explica la directora de la GAIN, y se optó por poner el foco en la salud, alrededor de la que «tenemos un ecosistema excelente».

Es por esto que el nombre de la factoría será 1HealthAI, en referencia a este término de salud global acuñado por la Organización Mundial de la Salud. Se trata de un enfoque integral y unificador de la salud en su faceta más amplia, desde la humana a la animal, pasando por la de los ecosistemas, que parte de la base de que todo está «interrelacionado», explica Cotelo. «No hay más que ver las epidemias o el cambio climático y cómo repercuten directamente en la salud de las personas», señala, igual que las inundaciones, los cambios de temperatura, la falta de agua o las enfermedades que transmiten los animales. Esta relación que «antes no se tenía en cuenta» y que «quizás tampoco era tan evidente», ahora es una visión fundamental para establecer nuevos métodos de vigilancia y control de enfermedades.

Lo importante era «arriesgarse y autoevaluarnos a través de esta propuesta», porque aunque no había ninguna duda en que «Galicia es buena en supercomputación y excelente en aspectos de One Health», «ahora no solo lo sabemos nosotros, sino que lo sabe toda Europa», celebra al respecto. El presupuesto para ponerla en marcha es de 82 millones: 41 corren a cargo de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento, 24 del Gobierno central y otros 17 de la Xunta.