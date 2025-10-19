Galicia registra más de 30 accidentes de tráfico en la tarde del domingo, con salidas de vías y 'aquaplaning'

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) ha registrado entre las 13.00 y 19.00 horas del domingo un total de 34 siniestros en una jornada de intensas lluvias. En 20 de ellos fue necesaria asistencia sanitaria para algunas de las personas implicadas. Además, varios de ellos se produjeron en vías de alta capacidad.

Entre los incidentes recogidos por el 112 Galicia, una mujer resultó herida tras salirse de una vía en el kilómetro 7 de la AP-9, a su paso por el Temple (Cambre), hacia las 16.30 horas. Intervinieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la autopista.

También en la AP-9, minutos antes de las 15.00 horas, se produjo un accidente por alcance en el kilómetro 159 B, en Cabral (Vigo), que dejó una persona herida, aunque de carácter leve.

Por su parte, cerca de las 14.00 horas, dos salidas de vía consecutivas ocurrieron en el kilómetro 281 de la A-52, a su paso por A Cañiza. Los particulares que alertaron al 112 Galicia explicaron que se había formado una bolsa de agua en la calzada y que varios vehículos habían sufrido 'aquaplaning'.

En este caso, también fue necesaria la intervención de los servicios sanitiarios, del GES-SPEIS de Ponteareas, de la Guardia Civil de Tráfico y de los servicios de mantenimiento de la autovía.