«La fábrica de IA experimental nos va a ayudar a captar más fondos y a fidelizar el talento»

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo Queijo, celebra la noticia, que revalida la posición de la comunidad a la vanguardia no solo en el ámbito de la salud, sino también de la computación. Ahora, este reconocimiento pone a Galicia en el mapa europeo de la excelencia, que, asegura, traerá beneficios a todos los niveles, desde el plano económico hasta el innovador y científico.

—¿Cuándo empezáis a trabajar en la candidatura?

—Empezamos a principios de año, valorando la idea. La convocatoria la detectó el CESGA, porque solo se pueden presentar centros de supercomputación._Nos comentaron que existe esta oportunidad, que era muy ambiciosa pero que teníamos el ecosistema y la capacidad para conseguirlo. Tenemos un centro de supercomputación que lleva trabajando 33 años, no pedimos la factoría desde cero, teníamos la base para poder optar a ella. Ahora nos queda llevarlo a cabo y demostrar que estamos aquí porque podemos hacerlo.

—¿Qué va a suponer para Galicia contar con este centro?

—Solo va a traer beneficios. Hará que seamos capaces de establecer nuevas colaboraciones con otras instituciones o empresas europeas; traerá desarrollo de conocimiento y económico en Galicia, y también competitividad a nivel internacional. Esto no solo nos va a ayudar a captar más fondos, porque vamos a ser más atractivos para que quieran colaborar con nosotros, sino que también nos va a ayudar a captar más talento y a fidelizar el que tenemos. Si brillamos en el mapa europeo, no hay necesidad de marcharse.

—¿Cuándo estará operativa?

—Las factorías que se financiaron en diciembre empezaron a operar hace poco, todavía están empezando. Ahora nos quedan unos meses de trámites, que en los primeros casos duraron entre cuatro y cinco meses, pero yo creo que en verano ya estaremos trabajando. Iremos montando el programa de trabajo, los servicios que se van a prestar y detectando los retos y necesidades de las empresas que van a querer participar.