Crece la temporalidad en el Sergas y alcanza ya a la mitad de su plantilla

Después de varios tirones de orejas de la UE a España por las altas tasas de temporalidad en sus administraciones públicas, se aprobó en diciembre de 2021 una ley que obligaba a la convocatoria de procesos para estabilizar a las plantillas. Pero esas medidas no han surtido efecto. En Galicia uno de cada tres empleados públicos sigue siendo interino. Y la situación es aún peor en el Sergas, donde el porcentaje de trabajadores temporales se eleva a casi al 50 por ciento y, no solo no ha disminuido en los últimos años, sino que la eventualidad se ha disparado en diez puntos desde 2018.

Según los datos recogidos en la Conta Xeral de Galicia del año 2024, el número medio de efectivos que trabajan a diario en el Sergas es de 45.294. Pero solo 22.802 son propietarios de la plaza. A ellos hay que sumar 11.292 que son interinos o temporales, otros 4.251 eventuales y hay 6.949 sustitutos.

En total, el 49,6 por ciento de los profesionales que trabajan en la sanidad pública gallega —desde sanitarios a personal administrativo— son temporales. Es un porcentaje que se ha ido elevando progresivamente desde 2018. En esa fecha la temporalidad estaba en el 40 por ciento, subió al 45 por ciento en 2020, en plena crisis sanitaria por el COVID, según los datos publicados por el Consello de Contas. En 2022 entró en vigor la Ley de Medidas para Reducir la Temporalidad en el Empleo Público y la Consellería de Sanidade anunció entonces la convocatoria de procesos para estabilizar a unos 2.500 trabajadores de su plantilla. En ese momento, el 48,2 por ciento de sus efectivos eran interinos, eventuales o sustitutos. Dos años después la tasa de eventualidad roza ya el 50 por ciento.

Más plantilla

Este incremento de la temporalidad estuvo acompañado de un crecimiento general de la plantilla. El envejecimiento poblacional ha contribuido a elevar la demanda de atención sanitaria de forma muy importante. Cada vez hay más consultas y se hacen más intervenciones quirúrgicas. Acorde con estas mayores necesidades, la media diaria de efectivos que hay trabajando en el Sergas ha aumentado un 17 por ciento desde 2018. Son 6.600 profesionales más, de manera que cada día hospitales y centros de salud disponen de 45.204 profesionales.

Sin embargo, el número de empleados con plaza en propiedad, ha disminuido. Según reflejan los datos del Consello de Contas y de la Conta Xeral de la comunidad autónoma, hay 295 fijos menos. Por el contrario, el número de profesionales interinos, eventuales o sustitutos se ha elevado un 45 por ciento en esos seis últimos años. En 2024 la cifra de temporales ha crecido en casi 7.000 personas. Contas revela además en sus informes que existe un déficit de personal, pues en 2023 trabajaron en el Sergas de media cada día 43.940 personas pero solo había 37.263 plazas dotadas presupuestariamente.