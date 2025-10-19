La Comisión Europea descarta revisar los residuos radioactivos
Una misión francesa que inspeccionó la Fosa Atlántica este año halló 3.500 bidones radiactivos y advirtió de algunas fisuras por las que fluía alquitrán. La Comisión Europea, sin embargo, descarta verificar su estado pues alega que no tiene competencias.
