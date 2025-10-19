Los centros de salud perdieron 62 médicos de familia en los últimos dos años

Aunque el número medio de profesionales que trabajan a diario en el Sergas ha aumentado, a la Consellería de Sanidade le cuesta encontrar médicos de familia. Existe un déficit generalizado en todo el Estado y Galicia no se libra. Esto ha provocado que en los dos últimos años los centros de salud se quedaran sin 62 facultativos de Primaria.

Según los datos de la Conta Xeral de 2024 y de los informes de fiscalización del Sergas que cada año publica el Consello de Contas, el pasado año la Atención Primaria contaba en Galicia con 2.983 médicos de familia, una cifra inferior a los 3.045 que había en el año 2022.

Por el contrario, en Atención Especializada el número de facultativos ha aumentado ligeramente. De los 5.243 que trabajaban en los hospitales del Sergas en 2022 se ha pasado a 5.447, dos cientos más.

En cuanto al personal sanitario, no facultativo, que engloba mayoritariamente al colectivo de enfermeras, su número se ha incrementado en los dos últimos años. Así, en Atención Especializada hay 19.711, es decir, 830 trabajadores sanitarios más. Mientras, en Primaria, según los cuadros de la Xunta, están empleados a diario unos 4.000 profesionales, cuando en 2022 eran 3.691.

Por otro lado, están en formación 1.871 médicos y 207 sanitarios no facultativos.

A estos números hay que sumar el personal de gestión y servicios: más de 10.700, de los cuales 2.442 trabajan en los centros de salud. Además hay 135 directivos, tres menos que dos años antes.