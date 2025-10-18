El Sergas plantea cubrir las vacantes de médicos de familia con plantilla obligada a guardias

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales a los profesionales de Atención Primaria, donde existe un déficit de facultativos, ha obligado este año a cubrir los turnos de los sábados por la mañana de forma voluntaria (a no ser que no hubiera candidatos) con los médicos de familia que trabajan en atención ordinaria en los centros de salud. Sin embargo, esta solución, en teoría, era provisional y, de cara a 2026, el plan del Sergas es que esas mañanas pasen a considerarse como de atención continuada, es decir, que las asuman los PAC (puntos de atención continuada), y regulando un procedimiento que define como de «voluntariedad incentivada».

Además, el Sergas se propone «paliar el déficit» de médicos de familia «reconvirtiendo todas las plazas vacantes» en la categoría de facultativo especialista de atención primaria, que la Xunta impulsó en 2022 como remedio a los puestos de difícil cobertura y a los que obliga al menos a dos guardias mensuales en los PAC.

Críticas de "precarización"

Son propuestas que los representantes del Sergas presentaron a las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Sanidade celebrada ayer y que cuestiona el representante de la CIG, Manuel González Moreira. Este censura, por un lado, que desde la Consellería de Sanidade no les aclararon en qué condiciones y con qué personal se va a realizar la atención matinal del sábado, advirtiendo que ya ahora existen «dificultades» para sacar adelante la atención en los PAC y que se ocupe este personal supondría «precarizar más las condiciones de trabajo» y resultar menos atractivo para retener a los residentes.

El personal, en los Presupuestos

La CIG, señala, reclama negociar un plan de ordenación de recursos humanos al entender que «se necesita más personal en Atención Primaria y que ese personal debería figurar en los Presupuestos», si bien la previsión es contratar a 76 personas que a su juicio no bastarán para cubrir ese incremento de horas de los PAC. «Veremos en qué condiciones se va a ofertar, pero es trabajar más para quienes ya están sobrecargados», advierte. González Moreira duda que esas nuevas plazas se cubran cuando ya «no se cubrieron antes plazas que ya tenían vacantes». Su conclusión es que «al final los que trabajan en el PAC se van a ver obligados a hacer más horas y los de atención ordinaria, también», lo que incidirá en la calidad del servicio.

Aparte, considera que reconvertir las vacantes de médicos de familia en facultativo especialista de atención primaria implica «volver a un modelo del siglo pasado, cuando se hacía jornada ordinaria y guardias obligatorias». Eso se erradicó con los PAC, que «mejoraron la calidad asistencial», sostiene.